Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

CG News: बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को लापता हो गए थे। दो दिन बाद बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फॉर्म हाउस में सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव मिला था।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

CG News: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

पत्रकार मुकेश चंद्राकर (Photo Patrika)

CG News: पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में मुकेश पत्रकार थे। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया।

मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ज्ञात हो कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को लापता हो गए थे। दो दिन बाद बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फॉर्म हाउस में सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव मिला था।

मामले में चारों आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, उसके भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में एसआईटी ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, एक और घायल यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, एक और घायल यात्री की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई
बिलासपुर

CG Accident: पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवा मजदूर को कुचला, मौत

CG road accident news
बिलासपुर

रिश्वतखोर नायब तहसीलदार… मांगें थे डेढ़ लाख, 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथों दबोचा

CG News, CG hindi news today
बिलासपुर

शासन की लापरवाही पर कोर्ट ने दिखाई नाराज़गी, शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना, कहा– अब देनी होगी पूरी प्रगति रिपोर्ट…

शासन की लापरवाही पर कोर्ट ने दिखाई नाराज़गी, शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना, कहा– अब देनी होगी पूरी प्रगति रिपोर्ट...(photo-patrika)
बिलासपुर

गाय का दूध निकालकर घर के सामने बांधा था लेकिन… बच्चे याद कर रो रहे, परेशान शख्स ने पुलिस से लगाई गुहार

CG News, Bilaspur news, Cow Missing
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.