CG News: पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

पत्रकार मुकेश चंद्राकर (Photo Patrika)
CG News: पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में मुकेश पत्रकार थे। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया।
मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ज्ञात हो कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को लापता हो गए थे। दो दिन बाद बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फॉर्म हाउस में सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव मिला था।
मामले में चारों आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, उसके भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में एसआईटी ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की।
