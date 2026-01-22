CIMS Hospital Violence: महिला ने गार्ड को मारा थप्पड़, स्टाफ से किया दुर्व्यवहार, फिर जो हुआ…

महिला ने गार्ड को मारा थप्पड़ (photo source- Patrika)
CIMS Hospital Violence: CIMS बिलासपुर के मैटरनिटी वार्ड में एक महिला अपनी बेटी को डिस्चार्ज करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगी। जब उसे रोका गया तो उसने एक गार्ड को थप्पड़ मारा, फिर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगी। स्टाफ ने मैनेजमेंट से शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रशेखर नायक की पत्नी रोशनी नायक को उनके परिवार ने इलाज के लिए SIMS के गायनेकोलॉजी वार्ड में भर्ती कराया था। इस दौरान डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, जिसके बाद सोमवार को डॉक्टरों ने कहा कि एक-दो दिन में उनकी हालत देखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
मंगलवार को महिला मरीज के परिवार वाले वार्ड में नर्सिंग स्टाफ पर दबाव बना रहे थे और उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मरीज की मां और रिश्तेदारों ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। वार्ड में हंगामा देखकर गार्ड आया और महिला को जाने के लिए कहने लगा। इससे महिला को गुस्सा आ गया और उसने गार्ड को थप्पड़ मार दिया।
जब महिला ने हंगामा किया, तो नर्सिंग स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर वह वार्ड में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, स्टाफ को गाली देने लगी और धक्का देने लगी। जब उसने विरोध किया, तो मामला बिगड़ गया। बीच-बचाव करने आए एक सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि दूसरे नर्सिंग स्टाफ पर भी हमला किया गया। इस घटना से हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच गई।
CIMS Hospital Violence: इस बीच, वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद घायल नर्सिंग स्टाफ मेंबर ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से शिकायत की। उनका कहना है कि महिला वार्ड में बदतमीज़ी करती रही और हंगामा करती रही। जब एक गार्ड उसे रोकने आया, तो उसने गुंडे जैसा बर्ताव किया और उसे थप्पड़ मार दिया।
वह स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी करने लगी। ऐसे में स्टाफ को सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे शांति से अपनी ड्यूटी कर सकें। इस बीच, SIMS मैनेजमेंट ने इस घटना को गंभीर बताया है और कहा है कि वे FIR दर्ज कराएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग