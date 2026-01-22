CIMS Hospital Violence: महिला ने गार्ड को मारा थप्पड़, स्टाफ से किया दुर्व्यवहार, फिर जो हुआ…

जब महिला ने हंगामा किया, तो नर्सिंग स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर वह वार्ड में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, स्टाफ को गाली देने लगी और धक्का देने लगी। जब उसने विरोध किया, तो मामला बिगड़ गया। बीच-बचाव करने आए एक सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि दूसरे नर्सिंग स्टाफ पर भी हमला किया गया। इस घटना से हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच गई।