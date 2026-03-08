Women’s Day 2026: टूटे सपनों को दे रहीं नई उड़ान… दीपा ने 100 से अधिक महिलाओं के जीवन में भरी खुशियों की रंगत, जानें कैसे

दीपा का कहना है कि हर माता-पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी खुशहाल जीवन जिए। लेकिन जब किसी अनहोनी से बेटी की दुनिया उजड़ जाती है, तो माता-पिता भी टूट जाते हैं। ऐसे परिवारों को फिर से उम्मीद देना ही उनके प्रयास का मुख्य उद्देश्य है। वह संयुक्त परिवार की परंपरा को बढ़ावा देने की पहल भी कर रही हैं। उनका कहना है कि जो बहुएं 10 साल या उससे अधिक समय से संयुक्त परिवार में रहकर सास-ससुर और परिजनों की सेवा कर रही हैं, उन्हें सामाजिक मंच पर सम्मानित किया जाएगा। ताकि परिवार की इस परंपरा को नई पीढ़ी तक मजबूत संदेश मिल सके।