1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स…साउथ की इस फिल्म का रिकॉर्ड सुन दंग रह जाएंगे आप

इतना ही नहीं, फिल्म में आधुनिक तकनीक (CG) का भी बखूबी यूज किया गया है। डायरेक्टर ने करीब 1,400 शॉट्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद ली है, ताकि सीन्स में मौजूद बिजली के तारों को हटाया जा सके या फूलों के खेतों को और विशाल दिखाया जा सके। बता दें, इस काम को पूरा होने में लगभग 6 महीने लगे। मजेदार बात ये है कि ग्राफिक्स का यूज इस तरह किया गया है कि दर्शक इसे पकड़ नहीं पाएंगे और फिल्म पूरी तरह प्राकृतिक लगेगी।