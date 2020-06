LAC पर 20 जवान हुए शहीद, Anushka Sharma बोलीं- आर्मी अफसर की बेटी हूं, हर शहादत पर होता है दुख

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख (Ladakh) के गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक, चीन के करीब 43 सैनिक मारे गए हैं या फिर बुरी तरह घायल हैं। वहीं, देश में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद सैनिकों पर लोगों को गर्व है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर अब बॉलीवुड के सितारों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने भी वीर जवानों को सोशल मीडिया पर श्रद्धाजंलि दी है।

अनुष्का शर्मा ने ट्वीट (Anushka Sharma Tweet) करते हुए लिखा, "सेना के जवान की बेटी होने के चलते किसी भी सैनिक की शहादत बेहद पर्सनल लगती है और इससे हमेशा बहुत ज्यादा दुख होता है। इन जवानों का बलिदान और इनके परिवारों का बलिदान हमेशा एक खालीपन छोड़ जाएगा। मैं शांति के लिए प्रार्थना करूंगी और इन शहीदों के बहादुर परिवार वालों को भगवान हिम्मत प्रदान करे, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी।"

As a soldier's daughter, the death of a soldier will always hurt hard and feel personal. The sacrifice of their lives and the sacrifice of their families will always leave a void. I pray for peace and I pray for strength for the brave bereaved families 🙏 #IndianArmy #JaiJawan — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 17, 2020

अनुष्का शर्मा से पहले अक्षय कुमार ने भी ट्वीट (Akshay Kumar Tweet) कर जवानों को श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'गलवान घाटी में हमारे बहादुरों की मौत से गहरा दुख हुआ। देश के लिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।' वहीं, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं हमारे उन वीरों को सलाम करता हूं, जो गलवान घाटी में बहादुरी से लड़े और हमारे राष्ट्र के गौरव के लिए खुद शहीद हो गए। उनके परिवारों को मैं दिल से सांत्वना देता हूं। जय हिंद।'

Deeply saddened by the death of our bravehearts in #GalwanValley. We will forever be indebted to them for their invaluable service to the nation.

My heartfelt condolences to their families 🙏🏻 pic.twitter.com/tGOGTU61X6 — Akshay Kumar r (@akshaykumar) June 16, 2020