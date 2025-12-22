2026 में रोमांस का लगेगा तड़का, ऑनस्क्रीन ये जोड़ियां लूटेंगी महफिल, देखें लिस्ट

2026 में सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाएंगी ये नई ऑनस्क्रीन जोड़ियां (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
On-screen Couples Big Screen In 2026: वर्ष 2026 में फिल्ममेकर नए प्रयोग कर रहे हैं और दर्शक भी कुछ अलग, ताजा और असरदार देखना चाहते हैं, यही वजह है कि वे सिनेमा प्रेमियों के लिए कई नई ऑनस्क्रीन जोड़ियां लेकर आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन नई ऑनस्क्रीन जोड़ियों के बारे में, जिनके न सिर्फ चर्चा बटोरने की संभावना है, बल्कि अपनी केमिस्ट्री और एनर्जी से बड़े पर्दे पर अपनी खास पहचान छोड़ने की भी संभावना है।
सिद्धार्थ की सधी हुई परफॉर्मेंस और तमन्ना की मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेज़ेंस, मैच्योर रोमांस और सशक्त ड्रामा के लिए आदर्श जोड़ी है। ऐसे में इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर पहली बार देखने के लिए दर्शक लोक-पौराणिक थ्रिलर फिल्म 'वन' का इंतजार शिद्द्त से कर रहे हैं।
इसमें दो राय नहीं है कि वरुण धवन और मृणाल ठाकुर, स्टारडम और सशक्त अभिनय का संगम है। वरुण की एनर्जी और मृणाल की भावनात्मक सच्चाई इस जोड़ी को रोमांस से लेकर ड्रामा तक हर जॉनर में असरदार बनाती है। ग्लैमर और ग्रैंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ये जोड़ी, म्यूजिकल, फील-गुड और विजुअली रिच फिल्मों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बता दें इस फिल्म में पूजा हेगड़े भी हैं।
संवेदनशीलता, गहराई और युवा ऊर्जा से भरपूर यह जोड़ी भावनात्मक कहानी में रची बसी फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में खूब जंचेगी, ऐसी चर्चा है क्योंकि ये दोनों कलाकार अपने किरदारों में सच्चाई लाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि फिल्म के पोस्टर और एनिमेटेड टीज़र को देखकर यह संभावना और प्रबल हो गई है।
फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के करिश्माई अवतार और जाह्नवी की सॉफ्ट ग्रेस को अगर नॉर्थ और साउथ सिनेमा का दमदार संगम कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में यह जोड़ी वर्ष 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित जोड़ियों में शामिल हो चुकी है।
समकालीन चार्म और क्लासिक स्क्रीन प्रेजेंस का खूबसूरत संगम सिद्धांत चतुर्वेदी और तमन्ना भाटिया की यह जोड़ी विज़ुअली भव्य और बड़े पैमाने की फिल्मों के लिए बिल्कुल फिट है।
क्वर्की और स्पिरिटेड एनर्जी का मेल, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी भी वर्ष 2026 की सबसे प्रभावशाली और बहुप्रतीक्षित जोड़ियों में से एक है क्योंकि आयुष्मान का पैशन और सारा का चुलबुला, लेकिन इमोशनल अंदाज, कहानी को मजेदार और दिल से जुड़ा बनाती है।
क्राफ्ट और वर्सेटिलिटी की पावर-पैक जोड़ी यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी पहली बार 'दिल का दरवाज़ा खोल ना डार्लिंग' के साथ आने जा रही हैं। माना जा रहा है कि सिद्धांत का अनप्रेडिक्टेबल अंदाज़ और वामिका की गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति मिलकर एक शांत लेकिन बेहद असरदार केमिस्ट्री बनाएंगी।
जेन-जी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कहानी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फ्रेश और यंग जोड़ी को फिल्मकार पहली बार पर्दे पर लाने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्य की इंटेंसिटी और अनन्या की मॉडर्न एज वाली नई उम्र की ये फ्रेश लव स्टोरीज के लिए कितना सही तालमेल बनाती है। तो आने वाले वर्ष 2026 में इंटेंस रोमांस से लेकर हाई-वोल्टेज कमर्शियल एंटरटेनर फिल्मों की ये जोड़ियां हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग