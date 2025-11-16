राजामौली की ‘Varanasi’ के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिल्म में महेश बाबू की 'विश्वरूपम' पर बेस्ड 30 मिनट का एक खास सीन देंगे, जिसे देख डर जाएंगे आप। इसमें दमदार एक्शन सीन और भगवान राम की वेशवूषा को आकर्षक रूप से दिखाया गया है। दरअसल, फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग अब तक केन्या, हैदराबाद और ओडिशा में हो चुकी है। इसके हर सीन और सब-एपिसोड अपने आप में दमदार तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म के बजट की बात करें तो केन्याई पोर्टल द स्टार के अनुसार 135 मिलियन डॉलर (1188 करोड़ रुपये) है।