राजामौली की ‘Varanasi’ के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

Varanasi: राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिल्म में एक 30 मिनट का ऐसा सीक्वेंस होगा जिसे देखकर फैंस डर जाएंगे, जो काफी खुखार और…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 16, 2025

राजामौली की 'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

फिल्म- Varanasi (सोर्स: X @DiscussingFilm)

Varanasi: 'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशक एसएस राजामौली ने अपनी अगली मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल जारी किया है। जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले है। बता दें, इस फिल्म का टाइटल पहले 'ग्लोबट्रॉटर' था। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इसका नाम बदल कर फाइनल नाम 'वाराणसी' रखा गया। इस पर राजामौली ने बताया कि फिल्म का एक महत्वपूर्ण सीन भारतीय महाकाव्य रामायण पर बेस्ड है, जिससे फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है।

ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक

फिल्म 'वाराणसी' इस समय तेलुगु सिनेमा के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है। सुपरस्टार महेश बाबू और राजामौली के जरिए निर्देशित इस फिल्म का एलान हो चुका है। केवी विजयेंद्र प्रसाद और एसएस कांची ने इसकी कहानी लिखी है और लॉन्च इवेंट के दौरान, विजयेंद्र प्रसाद ने फिल्म के एक अहम पहलू के बारें में बताया है, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप

विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिल्म में महेश बाबू की 'विश्वरूपम' पर बेस्ड 30 मिनट का एक खास सीन देंगे, जिसे देख डर जाएंगे आप। इसमें दमदार एक्शन सीन और भगवान राम की वेशवूषा को आकर्षक रूप से दिखाया गया है। दरअसल, फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग अब तक केन्या, हैदराबाद और ओडिशा में हो चुकी है। इसके हर सीन और सब-एपिसोड अपने आप में दमदार तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म के बजट की बात करें तो केन्याई पोर्टल द स्टार के अनुसार 135 मिलियन डॉलर (1188 करोड़ रुपये) है।

मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी'

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' जनवरी 2027 में संक्रांति के शुभ अवसर पर बॉक्स ऑफिस में दस्तक देगी। मेकर्स ने 'ग्लोबट्रॉटर' इवेंट के दौरान इसकी ऑफिशियल जानकारी दी और फिल्म का एक रोमांचक टीजर भी जारी किया। इस टीजर में महेश बाबू का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है, जिसमें वे बैल पर खून से लथपथ सवार होते नजर आ रहे है। महेश बाबू का ये दमदार और खूंखार लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दी है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजामौली की 'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

