Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

4 मिनट 59 सेकंड का वो गाना जिसे छुप-छुपकर देखते थे लोग, बच्चों से लेकर युवा भी हो गए थे कायल

Bollywood Song: फिल्म इंडस्ट्री का वो बोल्ड गाना जिसे आज भी युवा पसंद करते हैं। इस गाने ने आते ही इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। लोग इसे फोन में, लैपटॉप पर चोरी-चोरी देखा करते थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 14, 2025

आशिक बनाया आपने गाना का एक सीन
तनुश्री दत्ता और इमरान हाशनी के गाने का एक सीन

Bollywood Bold Song: बॉलीवुड के गानों और फिल्मों में अब बोल्ड सीन्स होना एक आम बात बन चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी फिल्म में बोल्ड सीन होना, अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। हम एक ऐसी ही फिल्म की बात कर रहे है जो 20 साल पहले आई थी और जिसकी स्टोरी भले ही लोगों को याद न हो, लेकिन उसके बोल्डनेस भरे गाने ने ही उस फिल्म को सुपरहिट बना दिया था।

20 साल पहले आया था ये गाना

जिस फिल्म की बात हो रही है वह साल 2005 में आई थी। इस फिल्म के गाने ने आते ही बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। बच्चों से लेकर युवाओं में भी फिल्म और उसके गाने को लेकर एक अलग ही क्रेज था। हम बात कर रहे हैं इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता की फिल्म 'आशिक बनाया आपने' की। इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक था "आशिक बनाया आपने" गाने में दोनों स्टार्स ने आग लगा दी थी। इस फिल्म और इसके गाने को उस समय सबसे बोल्ड गाना कहा जाता था। यहां तक की लड़के और लड़कियां चोरी छिपे इसे देखा करते थे। फोन और सीडी में रखकर अपने दोस्तों को दिखाया करते थे। 

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

हिमेश रेशमिया ने गाया था ये बोल्ड गाना

'आशिक बनाया आपने' को सिंगर हिमेश रेशमिया ने गाया था। इस गाने ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था। ये गाना आज भी सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। इस गाने में तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी के किसिंग सीन थे। दोनों की मदहोश करने वाली केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आई थी। वहीं कई लोगों ने इसे अश्लीलता का टैग दिया था, इसके बावजूद ये गाना आज भी लोग सुनते हैं।

'आशिक बनाया आपने' गाने का एक सीन

गाने ने इंडस्ट्री में मचाया था तहलका

फिल्मों में जहां छोटे कपड़ों को अश्लील कहा जाता था वहीं, इस पूरी फिल्म में कॉलेज की युवा पीढ़ियों का रहन- सहन दिखाया गया था। इस गाने में किसिंग सीन के साथ ही इंटीमेट सीन भी काफी थे। 'आशिक बनाया आपने' गाने ने सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री में भी तहलका मचा दिया था। इसे लोग आज भी उतना ही पसंद करते है जितना 20 साल पहले किया करते थे।

ये भी पढ़ें

89 मिनट की वो खौफनाक फिल्म जिसे देख कांप जाएगी रूह, 11 साल में आ चुके हैं 8 सीक्वल
हॉलीवुड
Horror Film

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

14 Sept 2025 06:36 pm

Published on:

14 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 4 मिनट 59 सेकंड का वो गाना जिसे छुप-छुपकर देखते थे लोग, बच्चों से लेकर युवा भी हो गए थे कायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.