4 मिनट 59 सेकंड का वो गाना जिसे छुप-छुपकर देखते थे लोग, बच्चों से लेकर युवा भी हो गए थे कायल

जिस फिल्म की बात हो रही है वह साल 2005 में आई थी। इस फिल्म के गाने ने आते ही बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। बच्चों से लेकर युवाओं में भी फिल्म और उसके गाने को लेकर एक अलग ही क्रेज था। हम बात कर रहे हैं इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता की फिल्म 'आशिक बनाया आपने' की। इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक था "आशिक बनाया आपने" गाने में दोनों स्टार्स ने आग लगा दी थी। इस फिल्म और इसके गाने को उस समय सबसे बोल्ड गाना कहा जाता था। यहां तक की लड़के और लड़कियां चोरी छिपे इसे देखा करते थे। फोन और सीडी में रखकर अपने दोस्तों को दिखाया करते थे।