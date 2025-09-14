4 मिनट 59 सेकंड का वो गाना जिसे छुप-छुपकर देखते थे लोग, बच्चों से लेकर युवा भी हो गए थे कायल

Bollywood Bold Song: बॉलीवुड के गानों और फिल्मों में अब बोल्ड सीन्स होना एक आम बात बन चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी फिल्म में बोल्ड सीन होना, अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। हम एक ऐसी ही फिल्म की बात कर रहे है जो 20 साल पहले आई थी और जिसकी स्टोरी भले ही लोगों को याद न हो, लेकिन उसके बोल्डनेस भरे गाने ने ही उस फिल्म को सुपरहिट बना दिया था।
जिस फिल्म की बात हो रही है वह साल 2005 में आई थी। इस फिल्म के गाने ने आते ही बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। बच्चों से लेकर युवाओं में भी फिल्म और उसके गाने को लेकर एक अलग ही क्रेज था। हम बात कर रहे हैं इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता की फिल्म 'आशिक बनाया आपने' की। इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक था "आशिक बनाया आपने" गाने में दोनों स्टार्स ने आग लगा दी थी। इस फिल्म और इसके गाने को उस समय सबसे बोल्ड गाना कहा जाता था। यहां तक की लड़के और लड़कियां चोरी छिपे इसे देखा करते थे। फोन और सीडी में रखकर अपने दोस्तों को दिखाया करते थे।
'आशिक बनाया आपने' को सिंगर हिमेश रेशमिया ने गाया था। इस गाने ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था। ये गाना आज भी सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। इस गाने में तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी के किसिंग सीन थे। दोनों की मदहोश करने वाली केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आई थी। वहीं कई लोगों ने इसे अश्लीलता का टैग दिया था, इसके बावजूद ये गाना आज भी लोग सुनते हैं।
फिल्मों में जहां छोटे कपड़ों को अश्लील कहा जाता था वहीं, इस पूरी फिल्म में कॉलेज की युवा पीढ़ियों का रहन- सहन दिखाया गया था। इस गाने में किसिंग सीन के साथ ही इंटीमेट सीन भी काफी थे। 'आशिक बनाया आपने' गाने ने सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री में भी तहलका मचा दिया था। इसे लोग आज भी उतना ही पसंद करते है जितना 20 साल पहले किया करते थे।