89 मिनट की वो खौफनाक फिल्म जिसे देख कांप जाएगी रूह, 11 साल में आ चुके हैं 8 सीक्वल

Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया और डरावना देखना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए एकदम सही है, लेकिन जब हम हॉरर फिल्मों की बात करते है तो हमारे दिमाग में कई फिल्मों के नाम आते हैं, पर आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वह ऐसी कहानी है जो लगभग 11 साल पहले आई थी और उसे लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि वह कई समय तक टॉप पर रही थी। इस फिल्म की महज तस्वीर देखकर ही सांस रुक सकती है।
हम जिस हॉरर फिल्म की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि फिल्म सीरीज 'सिज्जिन' (Siccin) है। इस फिल्म की कहानियों में काला जादू, आत्मा और रहस्य का ऐसा संगम है कि ये सीधे दिल में उतर जाती हैं। इस सीरीज की खासियत यह है कि इसकी ज्यादातर कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हर सीरीज में अलग कहानी है, लेकिन सभी कहानियों में डर, खौफ और धार्मिक रहस्य देखने को मिलेंगे।
सीरीज की पहली फिल्म की कहानी ओजनुर नाम की एक लड़की के बारे में है, जिसे अपने चचेरे भाई कुदरेत से प्यार हो जाता है। लेकिन जब कुदरेत की शादी किसी और से हो जाती है, तो ओजनुर गुस्से में उसके परिवार पर काला जादू करवाती है। साथ ही इसमें काले जादू के साथ-साथ जिन्नों की भी खौफनाक दुनिया को दिखाया गया है, जो इंसानों से नफरत करते हैं और उनको मारने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इन फिल्मों के लिए कहा जाता है कि इसमें ढेरों ऐसे घिनौने सीन हैं, जिनको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी या आप उनको देखते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेंगे या टीवी-फोन बंद कर देंगे। इसकी डराने वाली आवाज और इसमें हर सीन्स में सस्पेंस हैं जो इसे और अच्छा बनाता है।
2014 से 2025 तक इस सीरीज की 8 सीक्वल आ चुके हैं और पहला पार्ट ही जो लगभग 1 घंटे 29 मिनट हैं उसे काफी देखा गया था और बेहद डरावना भी माना जाता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य है जो काफी खौफनाक हैं। उन्हें देखकर आपके पसीने छूट सकते हैं। इस सीरीज का निर्देशन अल्पर मेस्टसी ने किया था और प्रोडक्शन मुहतेसेम तोजुम ने संभाला था। वहीं, ये सीरीज यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर उपलब्ध है।