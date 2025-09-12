89 मिनट की वो खौफनाक फिल्म जिसे देख कांप जाएगी रूह, 11 साल में आ चुके हैं 8 सीक्वल

Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया और डरावना देखना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए एकदम सही है, लेकिन जब हम हॉरर फिल्मों की बात करते है तो हमारे दिमाग में कई फिल्मों के नाम आते हैं, पर आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वह ऐसी कहानी है जो लगभग 11 साल पहले आई थी और उसे लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि वह कई समय तक टॉप पर रही थी। इस फिल्म की महज तस्वीर देखकर ही सांस रुक सकती है।