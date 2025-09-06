पहलगाम हमले के 5 महीने बाद 75 देशों में इस दिन रिलीज होगी ‘Aabeer Gulaal’, आई बड़ी अपडेट

बता दें कि मेकर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि फिल्म आखिरकार थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। भारत को छोड़कर 'अबीर गुलाल' 75 देशों में रिलीज के लिए तैयार है। कई महीनों तक पोस्टपोन होने के बाद फिल्म अब 12 सितंबर को 75 देशों के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसका साथ ही फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर मूल रूप से अप्रैल 2025 में यूट्यूब इंडिया पर अपलोड किया गया था, लेकिन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इसे तुरंत हटा दिया गया। इस घटना में 26 लोगों की जान गई थी और भारतीय परियोजनाओं में पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार करने की मांग फिर से उठी, जिससे फिल्म के चारों ओर बड़ा विवाद पैदा हो गया।