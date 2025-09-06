पहलगाम हमले के 5 महीने बाद 75 देशों में इस दिन रिलीज होगी ‘Aabeer Gulaal’, आई बड़ी अपडेट

Update On 'Aabeer Gulaal' Of Pahalgam Attack: पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान कई सालों बाद फिल्म 'अबीर गुलाल' से बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे, लेकिन अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद फिल्म पर रोक लग गई थी। हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग फिर से उठने लगी, जिसके चलते मेकर्स को फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर 'अबीर गुलाल' की रिलीज को टालना पड़ा। ये फिल्म मई के महीने में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब हमले के 5 महीने बाद फिल्म को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है। हालांकि, भारतीय फैंस को फिल्म देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा।
बता दें कि मेकर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि फिल्म आखिरकार थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। भारत को छोड़कर 'अबीर गुलाल' 75 देशों में रिलीज के लिए तैयार है। कई महीनों तक पोस्टपोन होने के बाद फिल्म अब 12 सितंबर को 75 देशों के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसका साथ ही फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर मूल रूप से अप्रैल 2025 में यूट्यूब इंडिया पर अपलोड किया गया था, लेकिन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इसे तुरंत हटा दिया गया। इस घटना में 26 लोगों की जान गई थी और भारतीय परियोजनाओं में पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार करने की मांग फिर से उठी, जिससे फिल्म के चारों ओर बड़ा विवाद पैदा हो गया।
बता दें कि शुरुआत में फिल्म को भारत में 9 मई, 2025 को रिलीज करने की योजना थी, जो फवाद खान की भारतीय सिनेमा में वापसी होती। हालांकि, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) समेंत व्यापार संगठनों के विरोध के कारण फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले।
पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत को छोड़कर फिल्म को 29 अगस्त को बाकी देशों में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आरती एस बगड़ी द्वारा निर्देशित 'आबीर गुलाल' को इंडियन स्टोरीज और ए रिचर लेंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें विवेक अग्रवाल, अवंतिका हरी और राकेश सिप्पी इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं।