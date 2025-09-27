51 Glorious Days: हिट हो या हेट? हनी सिंह के इस नए गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

51 Glorious Days: Yo Yo Honey Singh ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा दांव खेल दिया है। उनका नया प्रोजेक्ट 51 Glorious Days एक ही दिन में 51 गानों के साथ रिलीज हुआ, जो किसी भी भारतीय कलाकार के लिए गिनती में एक अनोखा और अलग रिकॉर्ड है। ये रिलीज पारंपरिक एल्बम से कहीं आगे जाकर एक तरह का संगीत मैराथन बनकर सामने आई है, जिसमें हर गाना अलग मूड और स्टाइल प्रेजेंट करता है।
बता दें कि अल्बम के कॉन्सेप्ट और साउंड में विविधता साफ झलकती है। इसमें AP Dhillon, Nora Fatehi, Bohemia, Alfaaz और Jyoti Nooran जैसे बड़े और नामी कलाकारों के साथ कोलैब्स शामिल हैं, जिससे ट्रैक में पंजाबी बीट्स, हिप-हॉप फ्लेवर, क्लासीकल म्यूजिक और आधुनिक पॉप का मेल-जोल है। दरअसल, ये एल्बम दिखाता है कि Honey Singh सिर्फ कमबैक नहीं कर रहे, बल्कि संगीत की जगत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
इसके साथ ही रिलीज के अवसर पर एल्बम का पहला म्यूजिक वीडियो Mafia भी जारी किया गया, जिसमें एक्ट्रेस Nargis Fakhri ने नजर आकर वीडियो को सिनेमा जैसा ग्रैंड लुक दिया है। बता दें कि Mafia की विजुअल्स और थ्रिलिंग एनर्जी ने फैंस को पहला झटका दे दिया और एल्बम की टोन सेट कर दी।
सिंगर Honey Singh ने इस प्रोजेक्ट को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव बताया और कहा कि 51 ट्रैक्स- 51 इमोशन और T-Series के मैनेजिंग डायरेक्टर Bhushan Kumar ने भी इस पहल की तारीफ की और कहा कि इतने बड़े नंबर में एक साथ गाने रिलीज करना हौसले और जुनून दिखाता है, और ये भारतीय म्यूजिक के लिए ऐतिहासिक पल है। दरअसल, 51 Glorious Days सिर्फ एक एल्बम नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा है- जो ये बताता है कि वे फिर से बड़ी आवाज के साथ लौटे हैं और भारतीय पॉप म्यूजिक के परिदृश्य में अपना प्रभाव बढ़ाने को तैयार हैं।