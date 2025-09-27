51 Glorious Days: हिट हो या हेट? हनी सिंह के इस नए गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

सिंगर Honey Singh ने इस प्रोजेक्ट को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव बताया और कहा कि 51 ट्रैक्स- 51 इमोशन और T-Series के मैनेजिंग डायरेक्टर Bhushan Kumar ने भी इस पहल की तारीफ की और कहा कि इतने बड़े नंबर में एक साथ गाने रिलीज करना हौसले और जुनून दिखाता है, और ये भारतीय म्यूजिक के लिए ऐतिहासिक पल है। दरअसल, 51 Glorious Days सिर्फ एक एल्बम नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा है- जो ये बताता है कि वे फिर से बड़ी आवाज के साथ लौटे हैं और भारतीय पॉप म्यूजिक के परिदृश्य में अपना प्रभाव बढ़ाने को तैयार हैं।