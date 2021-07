किसी को संडे की छुट्टी, तो कोई चाहे पर्सनल कुक, जानिए फिल्म साइन करने से पहले एक्टर्स की अजीब डिमांड्स के बारे में

मुंबई। कई बार खबरें सामने आती हैं कि किसी कलाकार ने निर्माता-निर्देशक पर उनकी बिना अनुमति अलग तरह का सीन फिल्मा लेने का आरोप लगाया। कभी खबरें आती हैं कि जो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, उस शूट करने को कहा गया। ऐसे में कुछ एक्टर्स इन सब से बचने के लिए फिल्म साइन करने से पहले ही अपनी शर्तें निर्माताओं को बता देते हैं, जिससे विवाद से बचा जा सके। हालांकि कुछ कलाकार शर्तों के साथ डिमांड भी रख देते हैं कि सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। आइए जानते हैं फिल्में साइन करते समय, कौनसे कलाकार रखते हैं अतरंगी शर्तें:

ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन की फिट बॉडी उनके चार्म को और बढ़ा देती है। एक्टर भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रेग्यूलर वर्कआउट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म साइन करने से पहले ऋतिक की शर्त होती है कि अगर शूटिंग विदेशी लोकेशन पर होती है, तो वे अपना पर्सनल रसोईया साथ ले जाएंगे ओर उस शहर की सबसे बेहतरीन जिम उपलब्ध करवानी होगी।

सोनाक्षी सिन्हा

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी फिल्म साइन करने से पहले अपने एक शर्त रखती हैं। जिस मूवी को वे साइन कर रही हैं, उसमें किसिंग सीन नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि वे इस तरह के सीन में खुद को सहज नहीं पाती हैं ।

अक्षय खन्ना

Have to say that Akshaye Khanna is possibly the best thing about this. Mostly because he seems to have the most fun pic.twitter.com/SQwWqbs9Br — Sunny Singh (@ProfSunnySingh) July 26, 2021

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब अक्षय खन्ना ने 'डिशूम' फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए हां की थी, तो कुछ स्ट्रीक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा था। उनके अनुसार, भले ही वे बुरे आदमी/विलेन का रोल अदा कर रहे हों, लेकिन लीड एक्टर उनकी जबरदस्त पिटाई नहीं करेगा। साथ ही ये भी कहा कि जब भी वह चाहें फिल्म में इनपुट दे सकते हैं और स्क्रिप्ट में परिवर्तन करवा सकते हैं।

यह भी पढ़ें : Kajol को पसंद नही करते थे Shah Rukh Khan , Aamir Khan को दी थी एक्ट्रेस के साथ काम ना करने की सलाह

आमिर खान

आमिर खान लगातार मूवीज नहीं करते हैं। उनका मानना है कि चाहे लम्बे अंतराल में फिल्म करें, लेकिन सबकुछ परफेक्ट होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार, जब वे फिल्म साइन करते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि लो एंगल शॉट नहीं होने चाहिए। उन्हें लगता है कि जब लो एंगल शॉट लिए जाते हैं, तो उन्हें शर्म आती है।

सलमान खान

सलमान खान जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं, तो वह हमेशा एक नियम की पालना करते हैं। उनका नियम ये है कि फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन न हो और किसिंग सीन न हो।

यह भी पढ़ें : 'ओ ओ जाने जाना' सॉन्ग को कई निर्माताओं ने किया था रिजेक्ट, सलमान के शर्टलैस होने के पीछे है मजेदार कहानी

अक्षय कुमार

Thank you, Tanvi. You’ve done a better job of describing my body of work than I ever could. Humbled. @deewane_filmy https://t.co/YigrBu4bbE — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 14, 2021

अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे ज्यादा अनुशासित एक्टर्स में से हैं। समय बर्बाद करना, देर रात तक काम करना और सुबह देरी से उठना, उन्हें पसंद नहींं। साथ ही मूवी साइन करने से पहले उनकी ओर से शर्त होती है कि वे संडे को काम नहीं करेंगे। उनका मानना है कि संडे रिलेक्स और परिवार के साथ समय बिताने के लिए होता है।

कंगना रनौत

Our #KanganaRanaut's upcoming projects :-



🌟Thalaivi

🌟Dhaakad

🌟Tejas

🌟Emergency ( Actor, Director, Producer)

🌟Manikarnika Returns

🌟Temptation Island (host) : OTT Debut

🌟Tiku weds Sheru (producer) :- @Nawazuddin_S as a lead



❤ ~We Love you Kangana~ ❤ pic.twitter.com/BLnShMboBL — Saumya Yadav (@SaumyaYadav_) July 27, 2021

कंगना रनौत भले ही सोशल मीडिया पर बहुत बोलने वाली एक्ट्रेस लगती हों, लेकिन पर्सनल लेवल पर वह ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हैंं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को निर्देश दे रखा है कि वह बिना उनको शामिल किए जो भी सवाल सामने आएं, उनका जवाब दे दिया करें। वह यह भी ध्यान रखती हैं कि उनका पर्सनल असिस्टेंट हमेशा उनके साथ रहे।