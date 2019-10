स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 7 साल: इमोशनल हुईं आलिया, वरुण ने शेयर की ये तस्वीर

करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को रिलीज हुए 7 साल हो गए है। करण ने कॉलेज रोमांस ड्रामा बनी इस फिल्म से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में लॉन्च किया। तीनों स्टार आज फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में शामिल है। आलिया ने अपनी पिछले कुछ फिल्मों में शानदार प्रदर्शन कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद के लिए एक जगह बना ली है। अपनी डेब्यू फिल्म के सात साल पूरे होने पर आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा हैं। वरुण धवन ने भी इंस्टाग्राम पर रोहन नंदा के अपने लुक को साझा किया और फिल्म के नाम के साथ इसे कैप्शन दिया।

अपने बॉलीवुड डेब्यू के बाद वरुण और आलिया ने तीन फिल्मों- 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'कलंक' में एक साथ काम किया है। सिद्धार्थ और आलिया ने 2016 आई फिल्म 'कपूर एंड संस' के साथ अभिनय किया।

#StudentOfTheYear was the best school, teachers & friends anyone can wish for. Thank you for a magical start 🤩✨#7YearsOfStudentOfTheYear @karanjohar @apoorvamehta18 @DharmaMovies @Varun_dvn @SidMalhotra #SOTY pic.twitter.com/4edgTOPgvB