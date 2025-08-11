8 सेकंड के Bold सीन पर बवाल, सेंसर बोर्ड ने ‘वॉर 2’ से हटाया कियारा आडवाणी का ये लुक

War 2: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के स्पाईवर्स का हिस्सा होगी। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं।
बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक्शन सीन्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ सीन्स में ऑडियो और विजुअल स्तर पर बदलाव किए हैं। फिल्म में कुछ आपत्तिजनक सीन थे, जिन्हें म्यूट करवाया गया है। इसके अलावा 6 और बदलाव किए, जिसमें एक अश्लील डायलॉग को बदला गया और उस डायलॉग के ठीक एक मिनट बाद एक किरदार द्वारा किए गए आपत्तिजनक इशारे को भी डिलीट करवाया गया है। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड यहीं नहीं रुका, उन्होंने मेकर्स से फिल्म में bold इमेजेज को 50% तक कम करने के लिए कहा। 8 सेकंड के बोल्ड सीन को हटाया गया है, जो फिल्म के गाने 'आवन जावन' में कियारा आडवाणी के विजुअल्स थे।
बता दें कि सेंसर बोर्ड ने 6 अगस्त को फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि इस फिल्म को सभी देख सकते हैं, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ों की निगरानी में ये फिल्म देखनी होगी। सेंसर बोर्ड ने जब फिल्म को पास किया, तब इसकी लेंथ 179.49 मिनट थी, यानी ये 2 घंटे 59 मिनट 49 सेकंड की थी लेकिन अब फिल्म की लेंथ 2 घंटे 53 मिनट और 24 सेकंड है।
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कियारा आडवाणी के सीन हटाए जाने पर निराशा जताई है। एक यूजर ने लिखा कि कियारा अपनी फिल्मों में काफी मेहनत करती हैं, लेकिन बाकी अभिनेत्रियों की तुलना में हमेशा उनकी ही फिल्मों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये फिल्म एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है, और सोशल मीडिया पर अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना ये है कि ओपनिंग डे पर फिल्म कितनी कमाई करती है।