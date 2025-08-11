8 सेकंड के Bold सीन पर बवाल, सेंसर बोर्ड ने ‘वॉर 2’ से हटाया कियारा आडवाणी का ये लुक

बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक्शन सीन्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ सीन्स में ऑडियो और विजुअल स्तर पर बदलाव किए हैं। फिल्म में कुछ आपत्तिजनक सीन थे, जिन्हें म्यूट करवाया गया है। इसके अलावा 6 और बदलाव किए, जिसमें एक अश्लील डायलॉग को बदला गया और उस डायलॉग के ठीक एक मिनट बाद एक किरदार द्वारा किए गए आपत्तिजनक इशारे को भी डिलीट करवाया गया है। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड यहीं नहीं रुका, उन्होंने मेकर्स से फिल्म में bold इमेजेज को 50% तक कम करने के लिए कहा। 8 सेकंड के बोल्ड सीन को हटाया गया है, जो फिल्म के गाने 'आवन जावन' में कियारा आडवाणी के विजुअल्स थे।