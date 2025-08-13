90s की इस एक्ट्रेस ने शादी के लिए छोड़ा करियर, अब जी रही गुमनामी की जिंदगी

Bollywood: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी उम्र मानो थम सी गई है, भले ही नंबर में उनकी उम्र बढ़ रही हो लेकिन खूबसूरती समय के साथ और भी निखरती जा रही है। आज हम 90 के दशक की एक ऐसी टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 30 फिल्में, 250 से ज्यादा शोज और कई विज्ञापन किए, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। हम बात कर रहे हैं पूजा बत्रा की।
पूजा बत्रा का करियर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादों से भरी रही। उनके एक फैसले ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। बता दें कि पूजा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 1983 में मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट में रनर अप बनने के बाद, उन्होंने भारत को मिस इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया। देखते ही देखते पूजा भारत की टॉप मॉडल बन गईं। उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन पूजा ने साल 2002 में लॉस एंजेलिस में रहने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गईं।
दरअसल शादी के कुछ सालों बाद पूजा को अपने फिल्मी करियर की याद आने लगी और वो भारत लौटकर फिर से काम पर ध्यान देना चाहती थीं। लेकिन उनके पति फैमिली प्लानिंग पर जोर दे रहे थे। इसी बात पर दोनों में झगड़े शुरू हो गए और शादी के 9 साल बाद पूजा ने पति को तलाक दे दिया।
भारत वापस लौटने के बाद पूजा ने फिल्मों में नई पारी की शुरुआत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हांलाकि पूजा बत्रा ने साल 1997 में हिंदी फिल्म 'विरासत' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। इसके अलावा 1997 में वो मलयालम फिल्म 'चंद्रलेखा' में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं 1998 में तेलुगु फिल्म 'ग्रीकू वीरूडू' और 2016 में उन्होंने पंजाबी फिल्म 'किलर पंजाबी' भी की थी। इसके साथ ही पूजा बॉलीवुड में 'हसीना मान जाएगी', 'नायक', 'कहीं प्यार ना हो जाए' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।