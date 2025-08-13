90s की इस एक्ट्रेस ने शादी के लिए छोड़ा करियर, अब जी रही गुमनामी की जिंदगी

पूजा बत्रा का करियर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादों से भरी रही। उनके एक फैसले ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। बता दें कि पूजा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 1983 में मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट में रनर अप बनने के बाद, उन्होंने भारत को मिस इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया। देखते ही देखते पूजा भारत की टॉप मॉडल बन गईं। उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन पूजा ने साल 2002 में लॉस एंजेलिस में रहने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गईं।