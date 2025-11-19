65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

इसके बाद फिर एक बार संवाद गूंजता है, "ना तो कारवां की तलाश है…" ये लाइन जब आप सुनोगे, तो दिलों-दिमागों में ऐसे घर कर जाएगी, कि आपका बार-बार सुनने का मन करेगा ।बता दें कि, ये गाना कोई नया कंपोजिशन नहीं है, बल्कि 1960 की कालजयी फिल्म 'बारिश की रात' का फेमस कव्वाली ट्रैक है। बता दें ,इसे मन्ना डे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और एस डी बटिश जैसे कई महान कलाकारों की आवाज मिली है। संगीतकार रोशन और शायर साहिर लुधियानवी की जोड़ी ने इस गीत को एक अमर विरासत बना दिया था। उस फिल्म में ये कव्वाली कहानी के अहम मोड़ पर चलती थी, जहां इमोशन, शायरी और अभिनय चारों अपनी चरम सीमा पर होते थे।