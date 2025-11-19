Patrika LogoSwitch to English

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Trending Dawwali dhurandhar: 65 साल पुराने गीत को एक नए ट्रैक ने फिर से जीवंत कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 19, 2025

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

फिल्म- Dhurandhar (सोर्स: X @GetsCinema)

Trending Kawwali Dhurandhar: बॉलीवुड में आपने सलमान खान के एक्शन से भरपूर कई ट्रेलर्स देखे होंगे। लेकिन जब आदित्य धर की नई फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर जैसे ही मंगलवार यानी कल रिलीज हुआ, तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। क्योंकि ये फिल्म ड्रामा, थ्रिलर, खून-खराबे और राजनीति का एक दमदार कॉम्बो है और इसमें असली चौंकाने वाला मोड़ ट्रेलर के लास्ट 20 सेकंड में देखने को मिला, जिसे देख आपकी आंखे खुली-की-खुली रह जाएंगी।

इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

दरअसल, ट्रेलर के क्लाइमेक्स में रणवीर सिंह का गुस्सैल और दमदार अवतार में होते है, इसी दौरान अचानक एक तेज धमाका होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक बदलकर पुराने जमाने का धुन शुरू हो जाता है और फिर सुनाई देता है, "ना तो कारवां की तलाश है…" जो फैंस के दिमाग में गूंजता ही रह जाता है।

इसके बाद फिर एक बार संवाद गूंजता है, "ना तो कारवां की तलाश है…" ये लाइन जब आप सुनोगे, तो दिलों-दिमागों में ऐसे घर कर जाएगी, कि आपका बार-बार सुनने का मन करेगा ।बता दें कि, ये गाना कोई नया कंपोजिशन नहीं है, बल्कि 1960 की कालजयी फिल्म 'बारिश की रात' का फेमस कव्वाली ट्रैक है। बता दें ,इसे मन्ना डे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और एस डी बटिश जैसे कई महान कलाकारों की आवाज मिली है। संगीतकार रोशन और शायर साहिर लुधियानवी की जोड़ी ने इस गीत को एक अमर विरासत बना दिया था। उस फिल्म में ये कव्वाली कहानी के अहम मोड़ पर चलती थी, जहां इमोशन, शायरी और अभिनय चारों अपनी चरम सीमा पर होते थे।

पुराने गीत को नए अंदाज में

इतना ही नहीं, इसको आदित्य धर ने पुराने गीत को एक बिल्कुल नए और युवा अंदाज में पेश किया है। सूफियाना और रोमांटिक लहजे वाली इस धुन के बदले स्वर में भारी गुस्सा, तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल की झलक मिलती है। इस बदलाव को फैंस इतने सहजता से महसूस करते हैं कि वीडियो देखते ही एक पल के लिए ठहर जाने वाले हैं, मानो पुरानी यादें और नई फिल्म की कहानी एक साथ जुड़ गई हों। बता दें, ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं बल्कि पुराने और नए सिनेमा के धागों का एक खूबसूरत संगम है, जो फैंस को नए सिनेमा की ओर खींचेगा। ऐसे में फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे है।

Updated on:

19 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

19 Nov 2025 06:56 pm

