लाइफ का डोज और रिश्तों की उलझन! ये 5 वेब सीरीज दोस्ती की समझाएंगी अहमियत

रिश्तों की बात हो रही है तो बहन-भाई पर बनी सीरीज की बात न करें तो ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। ऐसे में ट्रिपलिंग एक बेहतरीन सीरीज है जिसे आईएमडीबी ने 8.5 की रेटिंग दी है। इस सीरीज में तीन भाई-बहन -चंदन, चंचल और Chitvan की रोड ट्रिप और जीवन की उलझनों को मिलाकर एक मजेदार कहानी पेश की गई है। इसे टीवीएफ ने बनाया है। इसमें कुणाल रॉय कपूर, निधि बिष्ट, कुमुद मिश्रा और कई सितारे हैं। साथ ही मानवी गागरू और अमोल पराशर भी हैं। ट्रिपलिंग के तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही हिट रहे हैं।