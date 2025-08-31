Patrika LogoSwitch to English

लाइफ का डोज और रिश्तों की उलझन! ये 5 वेब सीरीज दोस्ती की समझाएंगी अहमियत

Best Web Series on Friendship: ये 5 वेब सीरीज दोस्ती की अहमियत को बखूबी समझाती हैं। ये सीरीज न केवल आपको हंसाएंगी और रुलाएंगी, बल्कि दोस्ती के हर पहलू को गहराई से दिखाएंगी, जिससे आपको अपनी दोस्ती का महत्व और भी ज्यादा समझ में आएगा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 31, 2025

लाइफ का डोज और रिश्तों की उलझन! ये 5 वेब सीरीज दोस्ती की समझाएंगी अहमियत
वेब सीरीज(फोटो सोर्स: X)

Web Series: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते और दोस्ती कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सिनेमा के जरिए हम उन पलों को फिर से जी सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिश्तों और दोस्ती पर बनी कई बेहतरीन वेब सीरीज मौजूद हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास वेबसीरीज की लिस्ट, जो रिश्तों की अहमियत, दोस्ती में दरार और प्यार को बखूबी पर्दे पर दिखा रही हैं। ये सभी वेब सीरीज जी5 पर आसानी से देखी जा सकती हैं।

नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड (Never Kiss Your Best Friend)

यह कहानी दो सबसे अच्छे दोस्तों - Tanie और Sumer की है, जो दोस्ती और प्यार के बीच उलझते हैं। नकुल मेहता और अन्या सिंह ने इन किरदारों को बखूबी निभाया है। इस सीरीज में नकुल मेहता, अन्या सिंह, करण वाही और जावेद जाफरी लीड रोल में हैं। सुमित शाही की किताब पर आधारित इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं।

लूप लपेटा (Loop Lapeta)

जी5 की यह सीरीज कुछ अलग है। तीन दोस्त एक लेक के पास वेकेशन पर गए, जहां वे समय चक्र में फंस जाते हैं। हर दिन एक ही घड़ी को बार-बार जीते-जीते उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। यह कहानी काफी अलग और इंप्रेस करने वाली है।

पिचर्स (Pitchers)

पिचर्स भी रिश्तों और दोस्ती की बेस्ट वेब सीरीज है। इसे टीवीएफ ने बनाया था जिसमें नवीन कस्तूरिया, अरुणाभ कुमार, जितेंद्र और अभय महाजन जैसे सितारे हैं। यह कहानी चार दोस्तों की है जो अपनी जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप बनाते हैं। इस जर्नी में उनकी दोस्ती, सपने और टूटते-संभलते रिश्तों की कहानी को दिखाया गया है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, मगर सपनों के जुनूनी युवाओं के लिए इस सीरीज से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है।

फायरफ्लाइज (Fireflies: Parth Aur Jugnu)

पार्थ और जुगनू एक इंडियन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें मीत मुखी, एकम बिंजवे, मधु, प्रियांशु चटर्जी और ल्यूक केनी लीड रोल में हैं। यह एक स्टाइलिश फ्रेंडशिप-ड्रामा है जिसमें बचपन की मासूम यादें और दोस्ती की खूबसूरती को जादुई रूप में दिखाया गया है। बच्चों और टीनएजर्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है।

ट्रिपलिंग (Tripling)

रिश्तों की बात हो रही है तो बहन-भाई पर बनी सीरीज की बात न करें तो ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। ऐसे में ट्रिपलिंग एक बेहतरीन सीरीज है जिसे आईएमडीबी ने 8.5 की रेटिंग दी है। इस सीरीज में तीन भाई-बहन -चंदन, चंचल और Chitvan की रोड ट्रिप और जीवन की उलझनों को मिलाकर एक मजेदार कहानी पेश की गई है। इसे टीवीएफ ने बनाया है। इसमें कुणाल रॉय कपूर, निधि बिष्ट, कुमुद मिश्रा और कई सितारे हैं। साथ ही मानवी गागरू और अमोल पराशर भी हैं। ट्रिपलिंग के तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही हिट रहे हैं।

Updated on:

31 Aug 2025 02:53 pm

Published on:

31 Aug 2025 02:42 pm

