आमिर खान ने पीएम मोदी से मिल दिया 250 करोड़ रुपए का दान? फोटो-वीडियो वायरल

मुंबई। पीएम केयर्स फंड में अक्षय कुमार के 25 करोड़ दान देने के साथ ही देश भर में अन्य सेलेब्स से मदद की गुहार की जाने लगी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि आमिर खान ( Aamir khan ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फंड ( PM Cares Fund ) में 250 रुपए दिए हैं।

वायरल हो रहे फोटो-वीडियो में आमिर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते देखे जा सकते हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर तैर रहे ये वीडियो-फोटोज नए नहीं हैं। वायरल वीडियो साल 2014 का है जिसमें आमिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, फोटो पिछले साल के हैं।

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलग-अलग सेलेब्स के फैन्स ग्रुप बने हुए हैं। ये ग्रुप अपने-अपने पसंदीदा सितारे को सही साबित करने और बेहतर बताने के लिए अलग-अलग तरह के मैसेज करते हैं। कई बार मनगढ़ंत और गलत दावे भी वायरल किए जाते हैं। इसका मकसद फेवरेट सितारे को अन्य स्टार्स से आगे दिखाना होता है।

