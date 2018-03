बॅालीवुड के सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' को लेकर के चर्चा में हैं। फिल्म की शूटिंग अब आखिरी पढ़ाव पर है। शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद अब आमिर अपने नए प्रोजेक्ट में जुटने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है 'महाभारत'। फिल्म में वह कृष्ण भगवान का किरदार अदा करेंगे। लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले ही इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। खबरों के मुताबिक एक फ्रेंच पत्रकार ने आमिर के कृष्ण भगवान बनने पर सवाल खड़ा कर दिया है।

फ्रेंच पत्रकार का ट्वीट

फ्रांस में रहने वाले पत्रकार Francois Gautier ने हाल में एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने पूछा , ''क्या सबसे पुराने हिन्दू धार्मिक महाकाव्य में मुस्ल‍िम आमिर खान को रोल करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार कांग्रेस जैसी होने जा रही है। सिर्फ धर्म निरपेक्षता के नाम पर? क्या मुस्ल‍िम मोहम्मद का रोल निभाने की इजाजत किसी हिन्दू को देते?''

जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब

फ्रेंच कॉलमिस्ट और राइटर के इस ट्वीट पर गीतकार जावेद अख्तर गुस्से से आग-बबूला हो उठे। उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या आपने इसे महान एपिक महाभारत के फ्रांस के पीटर ब्रूक्स प्रोडक्शन को नहीं देखा। मैं जानना चाहूंगा कि किस विदेशी एजेंसी ने आपको इस घृणित और जहरीले विचार को हमारे देश में फैलाने के लिए पैसे दिए हैं।''

उन्होंने आगे कहा, 'आपका भाव अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर होता है आप हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि रास खान बुलवे शाह वारिस शाह, बाबा फरीद नजीर अकबरबाद, निजिर बनारसी, बिस्मिल्लाह खान।आप सांप्रदायिकता के कुएं में एक बदबूदार मेंढक हैं।'

Francois Gautier फ्रेंच भाषा के न्यूजपेपर के लिए साउथ एशियन पत्रकार के तौर पर काम करते हैं। गौरतलब है कि 'महाभारत' फिल्म का यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि यह फिल्म 5 हिस्सों में बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में आने वाली सभी पांच फिल्मों की डायरेक्शन की जिम्मेदारी 'सीक्रेट सुपरस्टार' के डायरेक्टर अद्वैत चंदन को दी गई है।

जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद अब पत्रकार ने फिर ट्वीट किया है। देखें ट्वीट



भगवान कृष्ण का रोल अदा करेंगे आमिर

इस फिल्म में आमिर कृष्ण का रोल निभाना चाहते हैं। इसके अलावा आमिर का कहना है कि अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ करना चाहते हैं। कृष्ण के रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से वह इस प्रोजेक्ट को बेहद सीरियसली ले रहे हैं।

प्री-प्रोडक्शन पर काम शुरू

बता दें कि इस फिल्म का प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। आमिर का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो वह फिल्म में अपने किरदार के लिए काफी मेहनत करते हैं। जाहिर है उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के रूप में ढलने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

आमिर खान की अपकमिंग फिल्म

इसके अलावा अगर आमिर खान के करियर की बात करें तो बता दें फिलहाल वह फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन , फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ अहम रोल में हैं।