दर्दनाक मौत के सीन से पहले संजय दत्त के सुपरहिट गाने पर झूम रहा था ‘धुरंधर’ का ये एक्टर, शेयर किया वीडियो

Dhurandhar Actor VIvek Sinha: आदित्य धर की 'धुरंधर 2' रिजील के बाद से ही एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' और प्रभास की 'बाहुबली' को कमाई के मामले में पछाड़ने के बाद बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की इस फिल्म में हर एक छोटे से छोटे कलाकार ने भी अपने सीन में जान फूंक दी है। रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे बड़े सितारों से सजी इस फिल्म में कई ऐसे कलाकर हैं जिन्होंने अपने चंद मिनटों या सेकेंडों के सीन में भी अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे ही एक एक्टर हैं विवेक सिन्हा, जिन्होंने फिल्म में आतंकी जहूर मिस्त्री का किरदार निभाया है।