‘बेटे ने नहीं बेटी ने बनाया धुरंधर’ राकेश बेदी ने जब कर दिया था आदित्य धर संग काम करने से मना

Rakesh Bedi Reject Aditya Dhar Movie: इस समय पूरी इंडस्ट्री में एक ही नाम गूंज रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि राकेश बेदी है। फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है और उनका निभाया हुआ किरदार 'जमील जमाली' लोगों के दिलों में बस गया है। फिल्म में उनका डायलॉग पर लोग मीम्स बना रहे हैं और बेहद पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस फिल्म ने राकेश बेदी को करियर के इस मुकाम पर पहुंचाया, उसे उन्होंने लगभग ठुकरा ही दिया था। वह आदित्य धर के साथ काम नहीं करना चाहते थे।