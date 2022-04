'Dangal’ में आमिर खान की छोटी बेटी का बदल गया है पूरा लुक, लेटेस्ट तस्वीर देख पहचानना हुआ मुश्किल

आमिर खान (Aamir Khan) की दंगल Dangal में गीता फोगाट के बचपन का किरदार एक्ट्रेस जायरा वसीम ने निभाया था। लेकिन यह बात बेहद कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में बबीता फोगाट के बचपन का करेक्टर किसने निभाया था। चलिए जानते हैं किसने निभाया था बबीता फोगाट के बचपन का किरदार…

आमिर खान (Aamir Khan) की दंगल फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक हैं। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार मिला था। बता दे कि यह फिल्म फोगाट बहनें और उनके पिता महावीर फोगाट के जीवन पर आधरित थी। इस फिल्म ने बॅाक्स आफिस पर बंपर कमाई की थी। इस फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का किरदार एक्ट्रेस जायरा वसीम ने निभाया था लेकिन यह बात बेहद कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में बबीता फोगाट के बचपन का करेक्टर किसने निभाया था।

