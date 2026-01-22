22 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

जब फ्लाइट में मिले 90s के सुपरहिट सॉन्ग ‘ओले-ओले…’ गाने के एक्टर और सिंगर, वीडियो हुआ वायरल

Saif Ali Khan-Abhijeet Bhattacharya Meet: सैफ अली खान और अभिजीत भट्टाचार्य की फ्लाइट में हुई मुलाकात ने फैंस को ‘ओले ओले’ के जरिए पुरानी यादों में लौटा दिया। अभिजीत द्वारा शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 22, 2026

Saif Ali Khan and Abhijeet Bhattacharya Flight

सैफ अली खान और अभिजीत भट्टाचार्य फ्लाइट फोटो (फोटो सोर्स: एक्स)

Saif Ali Khan-Abhijeet Bhattacharya Meet: अभिनेता सैफ अली खान और मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का कनेक्शन हमेशा से अभिजीत के आइकॉनिक गाने ‘ओले ओले’ के लिए याद किया जाता रहा है। यह गाना सैफ के करियर के सबसे सुपरहिट गानों में से एक माना जाता है। बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने दोनों से जुड़ी पुरानी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया।

फ्लाइट में हुई सैफ और अभिजीत की मुलाकात

अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फ्लाइट के अंदर सैफ अली खान के साथ बिताए गए खास पल कैद हैं। सिंगर ने कैप्शन में कुछ लिखने के बजाय तस्वीरों और वीडियो को ही अपनी कहानी कहने दी। वीडियो में सैफ अली खान को अभिजीत भट्टाचार्य की फोटो क्लिक करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा दोनों कुछ एयर होस्टेस के साथ कैमरे के लिए पोज देते नजर आते हैं।

इस वीडियो का सबसे खास पहलू इसका बैकग्राउंड म्यूजिक रहा, जिसे 1994 की फिल्म ‘ये दिल्लगी’ के आइकॉनिक गाने ‘ओले ओले’ के साथ सेट किया गया था। इस रोमांटिक फिल्म में काजोल और अक्षय कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

एक ही फ्लाइट में कैसे मिले सैफ और अभिजीत?

सैफ अली खान और अभिजीत भट्टाचार्य दोनों ही कोलकाता जा रहे थे। जहां अभिजीत अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे, वहीं सैफ यंग लीडर्स फोरम के फिनाले में शामिल होने जा रहे थे। दोनों का इस तरह अचानक मिलना और फिर यह वीडियो सामने आना, दर्शकों को पुरानी यादों में ले गया।

सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म्स

सैफ अली खान साल 2025 में ‘ज्वेल थीफ’ और ‘डाइनिंग विद द कपूरस’ में नजर आए थे। अब उनकी आने वाली फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ ‘हैवान’ है, जिसे निर्देशक प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सैफ जल्द ही ‘रेस 4’ की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं।

अभिजीत भट्टाचार्य के प्रोजेक्ट्स

अभिजीत भट्टाचार्य ने 2024 में वेब सीरीज ‘पंचायत सीजन 3’ के लिए जतिन-ललित के संगीत में ‘थामे दिल को’ गाना गाया था। यह उनका OTT डेब्यू भी रहा, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिलहाल अभिजीत लाइव कॉन्सर्ट्स में व्यस्त हैं और देशभर में परफॉर्म कर रहे हैं।

सैफ अली खान

Updated on:

22 Jan 2026 04:09 pm

Published on:

22 Jan 2026 03:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जब फ्लाइट में मिले 90s के सुपरहिट सॉन्ग 'ओले-ओले…' गाने के एक्टर और सिंगर, वीडियो हुआ वायरल

