भूमि पेडनेकर ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स चुने हैं। यही वजह है कि दर्शक उनसे हर बार एक मजबूत भूमिका की उम्मीद करते हैं, और भूमि भी उन्हें निराश नहीं करतीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है उनकी अगली वेब सीरीज ‘दलदल’में , जिसका ट्रेलर आज रिलीज किया गया।

वेब सीरीज ‘दलदल’ का ट्रेलर दर्शकों को अपराध, हिंसा और मानसिक उलझनों से भरी एक खौफनाक दुनिया में ले जाता है। करीब 2 मिनट के इस ट्रेलर में मुंबई में सक्रिय एक बेरहम सीरियल किलर, लगातार हो रही हत्याएं और डीसीपी रीता फरेरा की सच्चाई की तलाश को बेहद इंटेंस अंदाज में पेश किया गया है। भूमि पेडनेकर इस सीरीज में एक लेडी पुलिस ऑफिसर डीसीपी रीता फरेरा की भूमिका निभा रही हैं, जो इन कत्लों की कड़ी को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं।

ट्रेलर देख कर पता चलता है की इस कहानी में क्राइम थ्रिलर के साथ-साथ साइकोलॉजिकल हॉरर के एलिमेंट्स भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं।