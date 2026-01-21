21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Daldal Trailer Released: मुंबई में कत्ल, रहस्यमयी सीरियल किलर और लेडी कॉप का अंदाज – दहला देगा इस सीरीज का ट्रेलर

Daldal Trailer Released: अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘दलदल’ का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, जिसमें भूमि पेडनेकर एक बिलकुल अंदाज में दिखाई दे रहीं हैं और खौफनाक हत्याओं की जांच कर रही हैं ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 21, 2026

Bhumi Pednekkar Photo

भूमि पेडनेकर फोटो (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

क्राइम थ्रिलर और सीरियल किलर जॉनर पसंद करने वालों के लिए जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता बेहद खास होने वाला है। एक ओर जहां रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ सिनेमाघरों में रिलीज होगी, वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी एक बार फिर दमदार और सशक्त किरदार में नजर आने वाली हैं।

वेब सीरीज ‘दलदल’

भूमि पेडनेकर ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स चुने हैं। यही वजह है कि दर्शक उनसे हर बार एक मजबूत भूमिका की उम्मीद करते हैं, और भूमि भी उन्हें निराश नहीं करतीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है उनकी अगली वेब सीरीज ‘दलदल’में , जिसका ट्रेलर आज रिलीज किया गया।
वेब सीरीज ‘दलदल’ का ट्रेलर दर्शकों को अपराध, हिंसा और मानसिक उलझनों से भरी एक खौफनाक दुनिया में ले जाता है। करीब 2 मिनट के इस ट्रेलर में मुंबई में सक्रिय एक बेरहम सीरियल किलर, लगातार हो रही हत्याएं और डीसीपी रीता फरेरा की सच्चाई की तलाश को बेहद इंटेंस अंदाज में पेश किया गया है। भूमि पेडनेकर इस सीरीज में एक लेडी पुलिस ऑफिसर डीसीपी रीता फरेरा की भूमिका निभा रही हैं, जो इन कत्लों की कड़ी को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं।
ट्रेलर देख कर पता चलता है की इस कहानी में क्राइम थ्रिलर के साथ-साथ साइकोलॉजिकल हॉरर के एलिमेंट्स भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

सीरीज की कहानी एक नॉवेल पर आधारित

‘दलदल’ विश धामिजा के बेस्ट-सेलिंग नॉवेल ‘भिंडी बाजार’ पर आधारित है। इस सीरीज का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है, जबकि इसको सुरेश त्रिवेणी और विक्रम मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। विक्रम मल्होत्रा इससे पहले भूमि पेडनेकर के साथ ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ में काम कर चुके हैं, ऐसे में यह दोनों की साथ में दूसरा प्रोजेक्ट होगा।

कास्ट और ओटीटी रिलीज डेट

वेब सीरीज ‘दलदल’ में भूमि के साथ आदित्य रावल और समारा तिजोरी भी अहम भूमिका में होंगे। यह सीरीज 30 जनवरी 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

ये भी पढ़ें

Sara Arjun On Age Gap Controversy: एज गैप विवाद पर अब ‘ धुरंधर’ की हीरोइन का जवाब … फर्क नहीं पड़ता 
बॉलीवुड
Sara Arjun Image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 09:24 pm

Published on:

21 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Daldal Trailer Released: मुंबई में कत्ल, रहस्यमयी सीरियल किलर और लेडी कॉप का अंदाज – दहला देगा इस सीरीज का ट्रेलर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कितने दिन कोई उधार देगा, राशन खरीदने के लिए…’ हर्षा रिछारिया का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Harsha Richhariya
बॉलीवुड

Border 2 CBFC Certificate: ‘बॉर्डर 2’ को बिना कट मिला U/A सर्टिफिकेट, ओपनिंग डे पर बनेगा रिकॉर्ड? 

Border 2 Poster
बॉलीवुड

महेश बाबू की पत्नी के बारे में 90% लोग नहीं जानते ये बात? जानें आखिर क्यों कर दिया करियर कुर्बान

Mahesh Babu Wife Namrata Shirodkar
बॉलीवुड

52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Hrithik Roshan
बॉलीवुड

Ram Gopal Varma Clarification: वायरल हुए पुराने इंटरव्यू ने बढ़ाया बवाल, डायरेक्टर ने अब आगे बढ़ कर दी सफाई 

Ram Gopal Varma - A R Rahman Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.