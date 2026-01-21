Sara Arjun On Age Gap Controversy: एज गैप विवाद पर अब ‘ धुरंधर’ की हीरोइन का जवाब … फर्क नहीं पड़ता 



फिल्म के पहले लुक, टीजर के सामने आते ही इसके लीड एक्टर्स रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच करीब 20 साल के उम्र के अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। अब एन डी टीवी से बातचीत के दौरान सारा अर्जुन ने पहली बार इस एज गैप विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले वह सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर थीं, जिसकी वजह से उम्र के अंतर को लेकर हो रही आलोचना और ट्रोलिंग उन तक पहुंच ही नहीं पाई।

सारा ने कहा, “सारा शोर सोशल मीडिया पर ही होता है, है ना? और मैं वहां ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। मैंने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी-अपनी राय होती है। मैं ‘जियो और जीने दो’ में विश्वास करती हूं। यह उनकी राय है और इससे मेरे विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहानी पता थी और मुझे लगा कि उम्र का अंतर जायज है।”

