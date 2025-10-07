“बहुद दर्दनाक है…”, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को है ये बीमारी, जानिए इस Skin Diseases के लक्षण व बचाव

Bhumi Pednekar Skin Problem (photo- insta @bhumipednekarstar)
Bhumi Pednekar Skin Diseases : एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ हेल्थ और स्किन से जुड़ी बातें भी खुलकर शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वह एक्जिमा (Eczema) नाम की स्किन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। भूमि ने बताया कि यह दिक्कत उन्हें बचपन से है, लेकिन इसकी पहचान उन्हें करीब तीन साल पहले ही हुई।
एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी वह ज्यादा ट्रैवल करती हैं, डाइट बिगड़ती है या ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उनकी स्किन पर एक्जिमा के दाने और खुजली बढ़ जाती है। यह स्थिति दर्दनाक और असहज होती है। भूमि ने कहा कि वह इस बारे में आगे और भी विस्तार से बात करेंगी, ताकि लोग इसे समझें और समय रहते इसका इलाज करें।
एक्जिमा जिसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस (Atopic Dermatitis) भी कहा जाता है, एक स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा पर खुजली, सूखापन, जलन और लाल धब्बे हो जाते हैं। यह बीमारी संक्रामक नहीं है यानी यह किसी को छूने से नहीं फैलती। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह बीमारी तब बढ़ती है जब शरीर में इम्यून सिस्टम किसी एलर्जी या बाहरी चीज पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है।
नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, एक्जिमा कई वजहों से हो सकता है। परफ्यूम या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, धूल-मिट्टी या जानवरों के बालों से एलर्जी, मौसम में अचानक बदलाव, पसीना आना या बहुत गर्म माहौल, गलत खानपान या असंतुलित डाइट, स्ट्रेस और नींद की कमी, बार-बार हाथ धोना या बहुत ठंडा पानी लगना, भूमि पेडनेकर ने भी बताया कि उनके लिए ट्रैवलिंग, अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस एक्जिमा के सबसे बड़े ट्रिगर हैं।
एक्जिमा के प्रमुख लक्षण हैं। त्वचा पर खुजली और जलन, लाल या भूरे रंग के धब्बे, स्किन का सूखना और फटना, छोटे-छोटे दाने या फफोले, छूने पर दर्द या जलन महसूस होना। अगर ये लक्षण बार-बार दिखें या लंबे समय तक रहें, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
रोजाना मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा सूखी न रहे। बहुत गर्म पानी से न नहाएं। केमिकल या खुशबूदार साबुन से परहेज करें।स्ट्रेस कम करने के लिए योग या मेडिटेशन करें। खाने में फल, हरी सब्जियां और पानी ज्यादा लें। अगर त्वचा पर दाने या जलन बढ़े तो तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। भूमि पेडनेकर की तरह अगर आप भी इस स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं थोड़ी केयर और सही इलाज से एक्जिमा को कंट्रोल किया जा सकता है।
