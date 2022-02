एक्टिंग में आने से पहले LIC एजेंट का काम कर चुके हैं अभिषेक बच्चन, जानें- क्यों गिनीज में दर्ज है नाम?

Abhishek Bachchan के जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं आख़िर क्यों LIC एजेंट बनाना चाहते थे अभिषेक बच्चन, इसके साथ ही उनके करियर के बारे में भी कई बातें हम इस स्टोरी में बताएंगे।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का आज जन्मदिन हैं। आज के दिन वह 46 वर्ष के हो गए हैं। इस ख़ास मौक़े पर सोशल मीडिया से लेकर उनके क़रीबी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम किसे जिसे शायद ही कोई जानता होगा।

Abhishek Bachchan has worked as an LIC agent before joining acting