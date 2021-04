कोरोना की वजह से बिगड़ते हालतों के बीच दिलीप कुमार ने किया ट्वीट

नई दिल्ली। भारत में कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप लेता जा रहा है। कोरोना की दूसरी वेव बहुत ही खतरनाक साबित हो रही हैं। एक के दिन में कई लाखों केस सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत होती जा रही हैं। बढ़ते मामलों को देख कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया है। इसी बीच हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने अपने फैंस के लिए खास मैसेज दिया है। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर इस पोस्ट में अभिनेता ने क्या कहा है।

