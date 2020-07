रेप केस में फंसे एक्टर Mithun Chakraborty के बेटे Mahaakshay ने की शादी तस्वीरें हुईं वायरल, देखें Photos

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत ( Hindi Film Industry ) के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ( Mithun Chakraborty ) के बेटे महाअक्षय ( Mahaakshay Chakraborty ) पर साल 2018 में एक एक्ट्रेस ने उनकी ( Bhojpuri Actress accused rape on him ) शादी से 5 दिन पहले रेप का आरोप लगा था इतना ही नहीं, मिथुन की पत्नी योगिता बाली ( Mitun's wife Yogita Bali ) पर भी पीड़िता का अबॉर्शन करवाने ( Mahaakshay Abort actress baby) और धमकाने का आरोप ( Accused of threatening actress ) लगाया गया था।

पीड़ित एक्ट्रेस ने दिल्ली के बेगमपुर थाने ( Case registered in Begumpur police station of Delhi ) में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के नीलगिरी जिले के ऊटी ( Neelgiri Uthi ) में स्थित मिथुन के होटल ( Mithun' Hotel) में यह शादी होनी थी। जहां पुलिस के पहुंचने ( Postpond Mahaakshay marriage ) के बाद को रोक दिया गया था। सालों बाद भी मिथुन के बेटे का अतीत ( Mithun son past ) उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और यही वजह है कि एक बार सोशल मीडिया पर तेजी से महाअक्षय की शादी पुरानी तस्वीरें ( Mahaakshay wedding photos ) और रेप का मुद्दा ( Rape case trend ) गरमाने लगा है।

एक्ट्रेस के रेप के आरोप में मिथुन के बेटे और उनकी पत्नी योगिता ( Mithun wife's yogita and son maahakshay went to jail ) को जेल जाना पड़ा। जिसके बाद बेल के बाद ही महाक्षय और उनकी मां योगिता रिहा ( Both released after getting bail ) किया गया। जिसके बाद उन्होंने गर्लफ्रेंड मदालसा ( Madalasa Sarma ) से शादी कर थी। तस्वीर में इस दौरान महाअक्षय ने जहां गोल्डन कलर ( Maahaskshay Golden outfit ) की शेरवानी पहनी है, वहीं मदालसा ने रेड और गोल्डन साड़ी पहने ( Madalasa golden and red saree ) नज़र आ रही हैं। शादी के बंधन में जुड़ कर दोनों ही काफी खुश नज़र आ रहे हैं। इंटरनेट पर महाअक्षय की तस्वीरें को देखा जा जा रहा है।

बता दें महाअक्षय ने फिल्म 'जीमी' ( Mahaakshay Debut Film Jimmy ) से 2008 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म को सिनेमाघरों में कुछ खास रिस्पांस (People did not like his film ) नहीं मिला। जिसके बाद उनकी खास मौजूदगी हिंदी सिनेमा जगत में कुछ खास देखने को नहीं मिली। जिसके बाद अभिनेता को रॉकी ( Rockey ) और हॉन्टेड ( Haunted ) में देखा गया। इस फिल्म के गानों को दर्शकों ( People like movie songs ) ने काफी पसंद किया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं।