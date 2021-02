ग्रेटा थनबर्ग को मिला एक्टर Prakash Raj का सपोर्ट, बोले- 'किसानों को यूं ही सपोर्ट करता रहूंगा'

नई दिल्ली। भारत में लगभग दो महीने से किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में किसानों की हालत को देख पहले आम से लेकर खास तक सभी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अचानक से जब विदेशी महिला सेलेब्स का किसान आंदोलन को समर्थन मिला तो देश में हलचल में मच गई। विदेशी इन्वारइटनमेंटल ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ( Greta Thunberg ) ने जब भारत के किसानों का सपोर्ट को किया तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दी। बावजूद ग्रेटा चुप नहीं और उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जिसे अब भारतीय कलाकार उन्हें सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं।

I will continue to #StandWithFarmers #FarmersProtest https://t.co/IaNooppQmp

साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेता प्रकाश राज ( Prakash Raj ) ने ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'वह भी किसानों को अपना समर्थन देना यूं ही जारी रखेंगे।' ग्रेटा के ट्वीट की बात करें तो वह लिखती हैं 'वह अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का यूं सपोर्ट करती रहेंगी। किसी भी तरह की धमकी, नफरत या मानवाधिकारों का उल्लंघन इस चीज़ को बदल नहीं सकता है।'

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0