Tiger Shroff ने गाना गाते हुए शेयर किया शानदार वीडियो, नए वर्जन में रिलीज़ होगा 'Unbelievable' सॉन्ग

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) अपने शानदार स्टंट और फिटनेस की वजह से इंडस्ट्री और युवाओं के बीच खूब सुर्खियों में रहते हैं। टाइगर उन अभिनेताओं की गिनती में आते हैं जो तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुके हैं। उनकी फिल्मों के दीवाने युवा ही नहीं बल्कि बुर्जुग से लेकर बच्चे भी हैं। वहीं अब अभिनेता ने अपने फैंस को अपने एक और टैलेंट से मिलवाया है। उन्होंने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की है। जिसमें वह सिंगिग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें- मशहूर सिंगर और डांसर Michael Jackson के जन्मदिन पर एक्टर Tiger Shroff ने किया विश, बोलें- 'Happy Birthday King'

Thought of thanking and dedicating a few lines to you through an acoustic. Coming soon ❤️🎶 #YouAreUnbelievable @iamavitesh @bgbngmusic 🎥 @ShariqueAly pic.twitter.com/yD09nwfwjN