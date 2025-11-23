तड़प रही हैं एक्ट्रेस सेलिना जेटली, इमोशनल नोट आया सामने

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा- “एक कॉल उस अकेले नंबर पर की गई थी जिसे वह अब तक भूल नहीं प् रही हैं। एक कॉल जिसमें शब्दों से ज्यादा दर्द था। एक कॉल जिसमें दुनिया जितनी सच्चाई का सामना करने की ताकत थी। मेरे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, हर गुजरते सेकंड में इतना डर ​​है। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें कई चोटें लगी हैं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी जिंदगी भारत को दी है। वह झंडे के लिए जिए और खून बहाया है। जैसे-जैसे भारत एक ग्लोबल ताकत के तौर पर उभर रहा है, हमारे सैनिक और वेटरन्स विदेश में आसान टारगेट बन रहे हैं। यह अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, हमारे सैनिकों और वेटरन्स को विदेश से उठाने का यह पैटर्न… क्या यह अब हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है? हमें यह सवाल पूछना चाहिए। हमें जवाब मांगने चाहिए। हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें वही, निर्णायक एक्शन चाहिए जो कतर में लिया गया था, मैं अपनी सरकार पर अपना भरोसा, अपनी जिंदगी और अपनी उम्मीद लगा रहीं हूं.. कि वे अपने सैनिक को सुरक्षित वापस लाएंगे।”