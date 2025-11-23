Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

तड़प रही हैं एक्ट्रेस सेलिना जेटली, इमोशनल नोट आया सामने

Celina Jaitly Emotional Post: एक्ट्रेस सेलिना जेटली का सोशल मीडिया पर बेहद ही दर्द भरा नोट सामने आया है। इससे पहले उन्होंने ऐसा इमोशनल नोट कभी नहीं लिखा था। आइए जानते हैं, एक्ट्रेस की परेशानी का कारण…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 23, 2025

Celina Jaitly Emotional Note

सेलिना जेटली का इमोशनल नोट आया सामने (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Celina Jaitly Emotional Note: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सेलिना जेटली का कुछ देर पहले ही एक इमोशनल नोट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा- “मेरे भाई, मेजर विक्रांत कुमार जेटली, (रिटायर्ड) को अगवा हुए 1 साल, 2 महीने, 17 दिन, कुल 443 दिन, 10,632 घंटे, 637,920 मिनट हो गए हैं…”

एक्ट्रेस ने पोस्ट में बयां किया दर्द

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “जब से उन्हें पहली बार किडनैप किया गया, आठ महीनों तक बिना किसी से बात किए रखा गया, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में उन्हें हिरासत में रखा गया, मेरी जिंदगी डर और उम्मीद के बीच गुजर रही है। मैं उनकी आवाज सुनने के लिए तड़प रही हूं। मुझे डर है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है? मुझे डर इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि जब वह ठीक थे तो कौन थे, मुझे डर इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि उस एक आखिरी कॉल में उन्होंने क्या बात कही थी…”

एक कॉल जिसमें शब्दों से ज्यादा दर्द

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा- “एक कॉल उस अकेले नंबर पर की गई थी जिसे वह अब तक भूल नहीं प् रही हैं। एक कॉल जिसमें शब्दों से ज्यादा दर्द था। एक कॉल जिसमें दुनिया जितनी सच्चाई का सामना करने की ताकत थी। मेरे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, हर गुजरते सेकंड में इतना डर ​​है। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें कई चोटें लगी हैं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी जिंदगी भारत को दी है। वह झंडे के लिए जिए और खून बहाया है। जैसे-जैसे भारत एक ग्लोबल ताकत के तौर पर उभर रहा है, हमारे सैनिक और वेटरन्स विदेश में आसान टारगेट बन रहे हैं। यह अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, हमारे सैनिकों और वेटरन्स को विदेश से उठाने का यह पैटर्न… क्या यह अब हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है? हमें यह सवाल पूछना चाहिए। हमें जवाब मांगने चाहिए। हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें वही, निर्णायक एक्शन चाहिए जो कतर में लिया गया था, मैं अपनी सरकार पर अपना भरोसा, अपनी जिंदगी और अपनी उम्मीद लगा रहीं हूं.. कि वे अपने सैनिक को सुरक्षित वापस लाएंगे।”

“हमारे सैनिक को वापस लाओ। इस मोमेंटम को खत्म मत होने दो। जिस आदमी ने इस देश को सब कुछ दिया, उसे चुपचाप अकेला मत छोड़ो। हमें अपने वेटरन्स को नहीं भूलना चाहिए, हमें उनके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए, न अभी, न कभी। जैसा कि मेरे स्वर्गीय पिता, कर्नल वीके जेटली (SM) हमेशा कहते थे, “अगर आप किसी सैनिक का सम्मान करना चाहते हैं, तो ऐसा भारतीय बनो जिसके लिए मर मिटने लायक हो।” भाई, तुम्हें ढूंढने में मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी, जब तक आप अपने भारत की मिट्टी पर वापस नहीं आ जाते, जिस देश के लिए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया! कालिका माता की जय”

बता दें एक्टिंग से दूर रहने वाली अभिनेत्री 24 नवंबर को 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी। उनका ये पोस्ट अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले आया है।

Published on:

23 Nov 2025 05:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तड़प रही हैं एक्ट्रेस सेलिना जेटली, इमोशनल नोट आया सामने

