बॉलीवुड

Video: सपना चौधरी ने लगाए झन्नाटेदार ठुमके, किलर डांस मूव्स देख गदगद हुए फैंस

Sapna Choudhary Dance Video: सपना चौधरी का लेटेस्ट डांस वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद फैंस में खलबली मच गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 22, 2025

Sapna Choudhary Dance Video

सपना चौधरी ने लगाए जोरदार ठुमके (इमेज सोर्स: डांसर-एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sapna Choudhary Dance Moves: देसी डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर सपना चौधरी का धमाकेदार वीडियो सामने आया है। 'हरियाणा में रौला' गाने पर, उन्हें जोरदार ठुमके लगाते हुए देखा जा सकता है। फैंस इसी वीडियो को देखकर ढेरों कमेंट कर रहे हैं।

हरियाणवी डांसर ने अपने नए गाने पर किया डांस

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर ठुमके वाला ये वीडियो शेयर किया है। घाघरा-कुर्ती में उनका देसी लुक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।

एक यूजर ने किलर डांस मूव्स देखा वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा- ‘आग लगा दिया… आपका ड्रेस कोड सबसे हटके होता है, बहुत अच्छी ड्रेस है।’, दूसरे ने लिखा- ‘हरियाणा की क्वीन, बहुत बढ़िया डांस किया।’

बीते 15 दिन में उनके 6 गाने रिलीज

सपना ने देसी डांस के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, यही कारण है कि उनकी आज इतनी ज्यादा फैन फोल्विंग है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में भी फैंस उनके डांस मूव्स के दीवाने हैं। बीते 15 दिन में उनके 6 गाने रिलीज हो चुके हैं। वह जिस गाने पर डांस कर रही हैं, उसे रिलीज हुए महज तीन दिन ही हुए हैं।

सपना चौधरी की बायोपिक

सपना चौधरी का स्टारडम इतना है कि अब उनकी बायोपिक बन रही है। जी हां, बायोपिक का नाम- ‘मैडम सपना’ है, जो साल 2026 में रिलीज होने वाली है। बायोपिक का टीजर पहले ही साल 2023 में सामने आ चुका है।

टीजर में उनके स्टेज शो के विवादों से लेकर आत्महत्या जैसे गंभीर दौर तक, उनकी जिंदगी के कई अनकहे पहलुओं की झलक दिखाई गई है।

बता दें इस बायोपिक को महेश भट्ट बना रहे हैं, पहली बार पर्दे पर सपना की असली संघर्ष भरी कहानी दिखाई जाएगी। स्टेज पर दमदार डांस करने वाली और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती दिखने वाली सपना को लोग जानते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने अकेले कितने तूफान झेले? ये दुनिया नहीं जानती।

जानकारी के मुताबिक, फिल्म में सपना खुद अपना किरदार नहीं निभा रही हैं। उनकी जगह एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया जाएगा। सपना अपनी इस बायोपिक को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और चाहती हैं कि दुनिया उनकी असल कहानी को करीब से जान सके।

संबंधित विषय:

Sapana Chaudhary

Published on:

22 Nov 2025 08:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Video: सपना चौधरी ने लगाए झन्नाटेदार ठुमके, किलर डांस मूव्स देख गदगद हुए फैंस

