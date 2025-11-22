Video: सपना चौधरी ने लगाए झन्नाटेदार ठुमके, किलर डांस मूव्स देख गदगद हुए फैंस

सपना ने देसी डांस के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, यही कारण है कि उनकी आज इतनी ज्यादा फैन फोल्विंग है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में भी फैंस उनके डांस मूव्स के दीवाने हैं। बीते 15 दिन में उनके 6 गाने रिलीज हो चुके हैं। वह जिस गाने पर डांस कर रही हैं, उसे रिलीज हुए महज तीन दिन ही हुए हैं।