Kangana Ranaut ने लगाए Karan Johar पर गंभीर आरोप, कहा- 'चापलूसी की आदत ना हो तो लोग बैन कर देते हैं'

View this post on Instagram

Pretty in pink today for #Panga promotion on @starsportsindia 🥰 . . . Outfit : @twopointtwostudio Heels : @kurtgeiger Styling : @stylebyami @shnoy09 @tanyamehta27 Make up : @loveleen_makeupandhair Hair : @hairbyhaseena Photo credit : @ravindupatilphotography