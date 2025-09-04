पिता ने की थी इस एक्ट्रेस की निर्मम हत्या, परिवार को भी उतारा था मौत के घाट, स्विमिंग पूल में गाड़े थे शव

अंबादास पोटे ने आगे बताया कि परवेज ने सभी लाशों को एक स्विमिंग पूल के लिए बने गड्ढे में डाल दिया। उसने पहले तीन लाशों को गड्ढे में डाला गया, उन्हें गद्दे और तकियों से ढक दिया गया। फिर तीन और लाशों को दफनाकर उन्हें भी गद्दे और तकियों से ढक दिया, इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। जब पोटे और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि बारिश की वजह से कुछ मिट्टी जमीन में धंस गई थी। तुरंत ही टीम ने खुदाई की और लगभग 6 घंटे के बाद कंकाल निकाले गए। डॉक्टर ने लाशों की पहचान मानव कंकाल के रूप में की। साल 2024 में मुंबई की एक कोर्ट ने परवेज टाक को सजा-ए-मौत सुनाई थी।