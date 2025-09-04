Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना घर का नया कप्तान! तो कुनिका सदानंद ने बताया प्यार में कैसे मिला धोखा…

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है। घर को अब कौन मैनेज करेगा कौन क्या काम करेगा? यह देखने के लिए कुनिका सदानंद के बाद नए कप्तान का नाम भी सामने आ गया है। 

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 04, 2025

Bigg Boss 19 New captain
बिग बॉस 19 की एक्स से ली गई तस्वीर

Bigg Boss 19 New Update: टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 19 में शुरुआत से ही तीखी बहस और लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच जहां घर की पहली कप्तान कुनिका सदानंद बनी थीं तो उन्होंने घर को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह घर वालों को मैनेज नहीं कर पाई और उन्होंने कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया, अब कप्तानी में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। वहीं, घर में कंटेस्टेंट अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को लेकर अलग-अलग राज खोल रहे हैं कुनिका ने भी अपने लिव-इन रिश्ते की सच्चाई बताई है।

बिग बॉस 19 को मिला नया कप्तान (Bigg Boss 19 New Captain)

घर में हर घंटे हर मिनट एक कंटेस्टेंट की दूसरे कंटेस्टेंट से बहसबाजी चलती रहती है। रोज कुछ न कुछ नया हंगामा खड़ा हो रहा है। इस बीच मेकर्स ने बिग बॉस 19 का नया प्रोमो शेयर किया है, क्लिप में सभी कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी टास्क को लेकर तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। कैप्टेंसी टास्क के चक्कर में अभिषेक सब को धक्का मारते हुए आगे निकलते दिखे, बाद में अभिषेक और बशीर अली की लड़ाई हो जाती है। इस बीच मृदुल तिवारी को चोट लग जाती है।

प्रणीत मोरे और जीशान की हुई लड़ाई

वही, आगे प्रणीत मोरे एक कमेंट, ‘मिट्टी का तेल/घासलेट’ को लेकर जीशान से भिड़ जाते हैं। बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि क्या ये बात ठीक है? जिस पर सब ने नकार दिया और प्रणीत डिसक्वालीफाई हो गए। इसके बाद जो अपडेट आया, उसने गेम का रुख बदल दिया है, बशीर अली घर के नए कप्तान बन गए हैं। अब देखना होगा, ‘घरवालों की सरकार’ में बशीर घर कैसे संभालते हैं।

नीलम गिरी हुई पर्सनल लाइफ को लेकर इमोशनल (Bigg Bogg 19 New Promo)

एक प्रोमो में देखा जा रहा है कि कुनिका, नीलम गिरी और तान्या मित्तल से दिल की बातें करती हैं। इस बातचीत के दौरान जब कुनिका ने नीलम से उनकी शादी और पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल किया तो नीलम इमोशनल हो जाती हैं, तब तान्या कहती हैं कि शायद नीलम अभी उस बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं।

कुनिका ने खोला अपने रिश्ते का सच

कुनिका ने भी आगे अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया। उन्होंने बताया, "मैंने 27 साल तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था। अब मैंने सच सबको बता दिया है तो मुझे अच्छा महसूस हुआ।" तान्या ने कुनिका से पूछा कि वह आपके पति थे तो कुनिका ने साफ किया कि नहीं हम एक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। वह शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रहते थे। बाद में उन्होंने मेरे सामने ही किसी और औरत से रिश्ता बना लिया। तब मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया था।" कुनिका की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

बता दें, इस हफ्ते कुनिका सदानंद के अलावा, अमाल मलिक, आवेज दरबार, तान्या मित्तल, और मृदुल तिवारी नॉमिनेशन में शामिल हैं। देखना होगा कि इस बार घर से कौन बाहर जाता है।

TV News

Published on:

04 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना घर का नया कप्तान! तो कुनिका सदानंद ने बताया प्यार में कैसे मिला धोखा…

