Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना घर का नया कप्तान! तो कुनिका सदानंद ने बताया प्यार में कैसे मिला धोखा…

Bigg Boss 19 New Update: टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 19 में शुरुआत से ही तीखी बहस और लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच जहां घर की पहली कप्तान कुनिका सदानंद बनी थीं तो उन्होंने घर को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह घर वालों को मैनेज नहीं कर पाई और उन्होंने कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया, अब कप्तानी में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। वहीं, घर में कंटेस्टेंट अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को लेकर अलग-अलग राज खोल रहे हैं कुनिका ने भी अपने लिव-इन रिश्ते की सच्चाई बताई है।