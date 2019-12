कैंसर से लड़ते वक्त मनीषा कोइराला की हालत थी कुछ ऐसी, फैंस ने कहा- कर हर मैदान फतेह

नई दिल्ली: बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मनीषा कोइराला ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी आखिरी फिल्म संजू थी। इसके बाद से अभी तक उनकी किसी नई फिल्म की घोषणा नहीं हुई है। संजू में मनीषा कोइराला ने संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का रोल निभाया था। ये फिल्म मनीषा की बॉलीवुड में वापसी थी। कैंसर की वजह से मनीषा ने फिल्मों से दूरी बनाई थी।

लंबे वक्त तक चले इलाज के बाद मनीषा ने कैंसर की जंग जीती थी। हाल ही में मनीषा ने इलाज के दौरान अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में मनीषा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और फोटो इसमें लगाई है, जिसमें वो पहाड़ों के बीच नजर आ रही हैं। कैंसर के बाद मिली जिंदगी के लिए मनीषा ने खुद को लकी बताया।

Forever greatful for second chance to life 🙏🏻🙏🏻🙏🏻gm friends.. this is an amazing life and a chance to live a happy& healthy one 💖💖💖 pic.twitter.com/LzCL25mWVc