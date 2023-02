रवीना टंडन ने किया खुलासा, कहा- संजय दत्त पर था क्रश, मगर उन्होंने हमेशा मुझे...

Submitted by:

Raveena Tandon Crush: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें 'विजेता' के सह-कलाकार संजय दत्त पर सबसे बड़ा क्रश था। उन्होंने बताया कि संजय हमेशा उन्हें किस तरह से ट्रीट करते थे। रवीना ने इस बात का भी खुलासा किया कि 90 के दशक में वह फिल्मों के कई सीन्स को लेकर वो असहज हो जाती थीं और उन्हें करने से मना कर देती थीं।

Actress Raveena Tandon Revealed That Sanjay Dutt Was Her Crush