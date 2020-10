जेल से रिहा हुई Rhea Chakraborty ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, ट्वीट कर अभिनेता ने किया सपोर्ट

नई दिल्ली। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सुशांत सिंह राजूपत ड्रग मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत के बाद से रिया फुल फॉर्म में नज़र आ रही है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख खुलकर उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या है।

यह भी पढ़ें-

More power to you @Tweet2Rhea - Nothing is more powerful than TRUTH. pic.twitter.com/rj8nqYY06E