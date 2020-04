फोटोशॉप तस्वीर शेयर कर बुरी फंसीं ऋचा चड्ढा, मानहानि केस की मिली धमकी तो मांगी माफी

नई दिल्ली: एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) इन दिनों अली फजल से अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन इस बार ऋचा के चर्चा में आने का कारण उनका एक ट्वीट (Richa Chadha Tweet) है, जिसमें उन्होंने एक फोटोशॉप तस्वीर शेयर की थी। दरअसल, ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार एक्ट्रेस का ट्वीट उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। कुछ देर पहले ऋचा ने ऋषि बागरी नामक एक शख्स की फोटोशॉप तस्वीर को शेयर किया था।

ऋचा चड्ढा ने जिस तस्वीर को शेयर किया था, उसमें ऋषि बागरी नामक यूजर ने गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा था कि 'आदरणीय अमित शाह हम रोजाना 5 से 6 घंटे लगातार अपने परिवार को भूलकर बीजेपी की रक्षा लगा देते हैं और अब हमें बीजेपी के मंत्री ही ट्रोल करने पर लगे हुए हैं।' ऋचा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा- ‘जीने का दयनीय तरीका…बहुत बुरा।’

लेकिन उसके बाद खुद ऋषि बागरी ने ऋचा द्वारा शेयर की गई तस्वीर को फेक करार दे दिया। ऋषि बागरी ने ट्वीट करते हुए लिखा- डियर ऋचा चड्ढा, टाइम स्टैप नहीं है, डीपी गोल होनी चाहिए थी। मेरे नाम के बाद इंडियन फ्लैग भी नहीं है। फोटोशॉप तस्वीर शेयर करने से पहले आपको कुछ देर इन सोचना चाहिए। इसके बाद ऋषि बागरी ने ऋचा से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वह अगर ऐसा नहीं करती हैं तो मैं उनपर मानहानि का केस करूंगा। जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ऋषि बागरी ने एक और ट्ववीट कर कहा कि आपने ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन माफी का क्या मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं।

If @richachadha doesn't apologize she will face a defamation case from my lawyer. And trust me he is best in his business

जिसके बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे पता चल गया है स्क्रीनशॉट नकली था, मैंने इसे डिलीट कर दिया है। क्षमा याचना। हालांकि, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। इतने सारे लोगों ने ‘निष्पक्षता’ की मांग करते हुए आंसू बहाए।

Thank you, tweeps who pointed out that the screenshot was fake, have deleted it. Apologies.

(However, am so tickled...so many RW tears demanding 'fairness' that I can mop my TL with them!) 😂

I maintain, being a rabid hate monger is a pathetic way to live. pic.twitter.com/GpSxiYCnyC