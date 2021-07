'जिस्मफरोशी का दर्द नहीं, एक्ट्रेसेस का बदन दिखाया जा रहा है,' स्मिता पाटिल का पुराना वीडियो वायरल

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का निधन महज 31 साल की आयु में हो गया था। हालांकि फिल्मों में अपने छोटे से करियर में एक्ट्रेस ने वह मुकाम हासिल किया कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। न केवल फिल्मों के मामले में, बल्कि स्मिता पाटिल सिनेमा और समाज से जुड़े मुद्दों पर निडर होकर आवाज उठाती थीं। इन दिनों उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमेंं वह फिल्मों में महिलाओं को पतिव्रता, सती और बदन दिखाने वाले किरदार के रूप में पेश किए जाने पर सवाल उठा रही हैं।

'पतिव्रता, सती, पीड़ित, 'बेवकूफ' या 'चुडैल'

नेशनल चैनल दूरदर्शन के आर्काइव से सामने आया इस दुर्लभ वीडियो में स्मिता पाटिल ने फिल्मों महिलाओं के चित्रण पर आपत्ति जताई। अस्सी के दशक की शुरूआत के इस वीडियो में वह कहती नजर आती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को शुरूआत से ही 'पतिव्रता, सती, हमेशा पीड़ित रहने वाली, 'बेवकूफ' या 'चुडैल' दिखाया जाता है। ऐसा करते समय उनके रोल में कोई गहराई नहीं होती है। साथ ही वीडियो में वह कहती नजर आ रही हैं कि फिल्मों में जिस्मफरोशी के विषय को दिखाते समय इससे जुड़े दर्द और हार्टब्रेक की जगह, केवल महिलाओं का बदन दिखाया जाता है।

Early 80s. When almost no one from the film world was calling out (on the record) the stereotypical, uni-dimensional, sexist portrayal of women in popular Hindi cinema — Smita Patil did just that. pic.twitter.com/UeStM2R84J