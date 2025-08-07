फ्लॉप होने के बाद गुमनामी में जी रही थी ये एक्ट्रेस, सलमान खान ने किया था लॉन्च

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, 'मैंने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर हीरा वरीना रख लिया है। ये फैसला न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है और स्पिरिट द्वारा निर्देशित है। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'नया चैप्टर, लेकिन वही एसेंस, बस पहले से कहीं ज्यादा। जो लोग आपके करीब रहे हैं, उनके लिए आपका प्यार आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा मायने रखता है।' वहीं इंस्टग्राम पर शेयर की गई एक स्टोरी में उन्होंने लिखा, 'आज मेरा नामकरण हो रहा है और मैं मजाक नहीं कर रही हूं।'