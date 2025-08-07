7 अगस्त 2025,

बॉलीवुड

फ्लॉप होने के बाद गुमनामी में जी रही थी ये एक्ट्रेस, सलमान खान ने किया था लॉन्च

Salman Khan: इस एक्ट्रेस को सलमान खान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया था, अपनी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गुमनामी में जीवन बिता रही हैं। एक समय पर चमक-धमक भरी दुनिया का हिस्सा रहीं वरीना आज लाइमलाइट से दूर हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 07, 2025

फ्लॉप होने के बाद गुमनामी में जी रही थी ये एक्ट्रेस, सलमान खान ने किया था लॉन्च
वरीना हुसैन ने अपने नाम से हुसैन सरनेम हटाया

Salman Khan: बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अपनी पहचान बना लेते हैं तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं वरीना हुसैन, जिन्होंने सात साल पहले सलमान खान के प्रोडक्शन की फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन फिर अचानक ही वो न जाने कहां गायब हो गईं। उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप रही थी, पर वरीना की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। दरअसल वो फिल्मों से ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थीं।

फ्लॉप होने के बाद गुमनामी में जी रही थी ये एक्ट्रेस

अब सालों बाद वरीना ने वापसी की है और बताया है कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ चुकीं एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। 26 साल की उम्र में अपना नाम बदलने वाली एक्ट्रेस ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की है।

बता दें कि वरीना हुसैन ने अपने नाम से हुसैन सरनेम हटा लिया है। अब एक्ट्रेस ‘हीरा वरीना’ (Hira Warina) के नाम से पहचानी जाएंगी। उनके इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वरीना ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने ये फैसला न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए लिया है।

ये फैसला न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, 'मैंने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर हीरा वरीना रख लिया है। ये फैसला न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है और स्पिरिट द्वारा निर्देशित है। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'नया चैप्टर, लेकिन वही एसेंस, बस पहले से कहीं ज्यादा। जो लोग आपके करीब रहे हैं, उनके लिए आपका प्यार आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा मायने रखता है।' वहीं इंस्टग्राम पर शेयर की गई एक स्टोरी में उन्होंने लिखा, 'आज मेरा नामकरण हो रहा है और मैं मजाक नहीं कर रही हूं।'

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनका भरपूर समर्थन

बता दें कि वरीना हुसैन के नाम बदलने के फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनका भरपूर समर्थन किया है। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम बायो में भी अब ‘हीरा वरीना’ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि नाम बदलने के बाद हीरा वरीना का करियर किस दिशा में जाता है।

07 Aug 2025 01:31 pm

