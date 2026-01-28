28 जनवरी 2026,

इब्राहिम जैसा ‘बेशर्म’ कोई नहीं… Orry ने सरेआम सारा के भाई की उड़ाई धज्जियां लगाया आरोप

Orry Controversy: ओरी ने सरेआम सारा के भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। इस प्रतिक्रिया से विवाद बढ़ गया है और मामला सुर्खियों में आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 28, 2026

Orry Controversy

Orry Controversy (सोर्स: Instagram, desikurd)

Orry Controversy: सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने ओरी (ओरहान अवत्रामणि) और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के बीच की 'बेस्टी वाली दोस्ती' अब पूरी तरह से टूट चुकी है। हाल ही में orry ने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने सारा उनके भाई इब्राहिम और मां अमृता सिंह को लेकर ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गई है।

ओरी ने सरेआम सारा के भाई की उड़ाई धज्जियां लगाया आरोप

एल्विश यादव के एक पॉडकास्ट के प्रोमो में जब ओरी से सवाल किया गया कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे 'बेशर्म' इंसान कौन है, तो ओरी ने बिना झिझक इब्राहिम अली खान का नाम लिया। जब इसकी वजह पूछी गई, तो ओरी ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा, "वजह जाननी है तो उन्हें खुद अपने पॉडकास्ट पर बुलाओ, सब पता चल जाएगा।"

इसके बाद ओरी ने सारा अली खान के साथ चल रही अनबन पर भी खुलकर बात की और हिंट देते हुए कहा कि सारा की मां अमृता सिंह ने उन्हें कोई 'ट्रॉमा' (मानसिक तनाव) दिया है। ओरी ने साफ कर दिया कि सारा से उनकी बातचीत अब तभी शुरू हो सकती है, जब अमृता सिंह उनसे माफी मांगेंगी। ओरी ने इस अनबन को पूरी तरह से 'पर्सनल' बताया है।

सारा विवाद ओरी की कुछ रील्स के बाद शुरू हुआ

इतना ही नहीं, पॉडकास्ट में ओरी ने ये भी बताया कि वे और सारा दोस्त कैसे बने। ओरी ने कहा, "ऐसा नहीं था कि कोई बॉलीवुड ग्रुप चैट थी जिसमें मुझे ऐड किया गया। सारा से मिलने से पहले लोग मुझसे 'AskFM' ऐप पर उनके बारे में पूछते थे। हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे। हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने डिनर रखा था, लेकिन वो खुद सो गया और सारा वहां पहुंच गईं। हमने साथ डिनर किया और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ।"

इतना ही नहीं, ओरी ने एक दिलचस्प लेकिन नाराजगी भरा किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि वे अब 'छोले-भटूरे' से नफरत करते हैं। इसकी वजह ये है कि सारा उन्हें एक बार अपने पुश्तैनी घर 'पटौदी पैलेस' लेकर गई थीं, जहां उन्होंने ओरी को लगातार 3 दिनों तक सिर्फ छोले-भटूरे खिलाए थे।

ये सारा विवाद ओरी की कुछ रील्स के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सारा के करियर पर तंज कसा था और '3 सबसे खराब नाम' वाली लिस्ट में सारा, अमृता और पलक तिवारी का नाम हिंट किया था। इसके बाद सारा और इब्राहिम दोनों ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। फिलहाल, पटौदी परिवार की ओर से ओरी के इन आरोपों और बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओरी के 'बेशर्म' और 'ट्रॉमा' जैसे शब्दों ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।

