इब्राहिम जैसा ‘बेशर्म’ कोई नहीं… Orry ने सरेआम सारा के भाई की उड़ाई धज्जियां लगाया आरोप

ये सारा विवाद ओरी की कुछ रील्स के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सारा के करियर पर तंज कसा था और '3 सबसे खराब नाम' वाली लिस्ट में सारा, अमृता और पलक तिवारी का नाम हिंट किया था। इसके बाद सारा और इब्राहिम दोनों ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। फिलहाल, पटौदी परिवार की ओर से ओरी के इन आरोपों और बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओरी के 'बेशर्म' और 'ट्रॉमा' जैसे शब्दों ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।