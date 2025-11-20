ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

Orry Underworld Don Dawood Ibrahim Nephew Connection: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि, जिन्हें लोग 'ओरी' के नाम से जानते हैं, उन्हें 252 करोड़ के MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर आज मुम्बई पुलिस ने समन भेजा है। कई मीडिया सूत्रों का कहना है कि शेख ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा अलीशाह पारकर करीबी दोस्त हैं। इस खबर से हर कोई हैरान हो रहा है।



इतना ही नहीं, शेख ने पुलिस को यह भी बताया है कि ओरी कथित तौर पर ड्रग्स भी लेता है और लगातार ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होता रहा है। इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जानने के लिए ही मुंबई पुलिस ने ओरी को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा है।