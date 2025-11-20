ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

ओरी से होगी पूछताछ
Orry Underworld Don Dawood Ibrahim Nephew Connection: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि, जिन्हें लोग 'ओरी' के नाम से जानते हैं, उन्हें 252 करोड़ के MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर आज मुम्बई पुलिस ने समन भेजा है। कई मीडिया सूत्रों का कहना है कि शेख ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा अलीशाह पारकर करीबी दोस्त हैं। इस खबर से हर कोई हैरान हो रहा है।
इतना ही नहीं, शेख ने पुलिस को यह भी बताया है कि ओरी कथित तौर पर ड्रग्स भी लेता है और लगातार ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होता रहा है। इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जानने के लिए ही मुंबई पुलिस ने ओरी को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा है।
पुलिस सूत्रों ने आगे जांच के दौरान यह भी खुलासा किया है कि इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोग- चाहे वह खरीदार हों या बेचने वाले हों...आपस में बातचीत करने के लिए सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें जेंगी, सिग्नल, ट्रिमा, इंस्टाग्राम और फेसटाइम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे।
सूत्रों का यह भी दावा है कि सलीम शेख ने जांच के दौरान बॉलीवुड और राजनीति से जुड़े कई लोगों के नाम लिए हैं। पुलिस जल्द ही इन सभी नामों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिससे इस बड़े ड्रग्स रैकेट की पूरी चेन का खुलासा हो सकेगा।
कुछ समय पहले आरोपी ने दावा किया था कि उसने पहले नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उसके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान, अब्बास मस्तान, लोका तथा अन्य कई व्यक्तियों के साथ देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था।
नोरा फतेही का भी नाम इस केस में सामने आया था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सफाई दी थीं। उन्होंने लिखा था, "आपकी जानकारी के लिए, मैं पार्टियों में नहीं जाती। मैं लगातार काम कर रही हूं। मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। मैं खुद को ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखती हूं। अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ समय बिताना पसंद करती हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा नाम आसान टार्गेट है। लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी।"
