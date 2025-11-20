Patrika LogoSwitch to English

ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

Orry Summoned By Mumbai Police: बड़ी- बड़ी अभिनेत्रियों के साथ पार्टी और इवेंट में नजर आने वाले इंफ्लुएंसर ओरी को लेकर खबर आई है। उन्हें मुंबई पुलिस ने गुरुवार सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा है, उनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के भांजे से भी सामने आ रहा है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 20, 2025

Orry Summoned By Mumbai Police

ओरी से होगी पूछताछ

Orry Underworld Don Dawood Ibrahim Nephew Connection: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि, जिन्हें लोग 'ओरी' के नाम से जानते हैं, उन्हें 252 करोड़ के MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर आज मुम्बई पुलिस ने समन भेजा है। कई मीडिया सूत्रों का कहना है कि शेख ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा अलीशाह पारकर करीबी दोस्त हैं। इस खबर से हर कोई हैरान हो रहा है।

इतना ही नहीं, शेख ने पुलिस को यह भी बताया है कि ओरी कथित तौर पर ड्रग्स भी लेता है और लगातार ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होता रहा है। इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जानने के लिए ही मुंबई पुलिस ने ओरी को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा है।

सूत्रों ने किए हैं कई बड़े खुलासे (Orry underworld Don Dawood Ibrahim Nephew Connection)

पुलिस सूत्रों ने आगे जांच के दौरान यह भी खुलासा किया है कि इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोग- चाहे वह खरीदार हों या बेचने वाले हों...आपस में बातचीत करने के लिए सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें जेंगी, सिग्नल, ट्रिमा, इंस्टाग्राम और फेसटाइम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे।

सूत्रों का यह भी दावा है कि सलीम शेख ने जांच के दौरान बॉलीवुड और राजनीति से जुड़े कई लोगों के नाम लिए हैं। पुलिस जल्द ही इन सभी नामों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिससे इस बड़े ड्रग्स रैकेट की पूरी चेन का खुलासा हो सकेगा।

श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही जैसे बड़ी हस्तियों के नाम आए हैं सामने (Orry Summoned By Mumbai Police)

कुछ समय पहले आरोपी ने दावा किया था कि उसने पहले नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उसके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान, अब्बास मस्तान, लोका तथा अन्य कई व्यक्तियों के साथ देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था।

नोरा फतेही ने दिया था खबरों पर जवाब

नोरा फतेही का भी नाम इस केस में सामने आया था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सफाई दी थीं। उन्होंने लिखा था, "आपकी जानकारी के लिए, मैं पार्टियों में नहीं जाती। मैं लगातार काम कर रही हूं। मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। मैं खुद को ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखती हूं। अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ समय बिताना पसंद करती हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा नाम आसान टार्गेट है। लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी।"

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की कैसी है तबीयत? डिस्चार्ज के 1 हफ्ते बाद बड़ा हेल्थ अपडेट आया सामने
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

