Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की कैसी है तबीयत? डिस्चार्ज के 1 हफ्ते बाद बड़ा हेल्थ अपडेट आया सामने

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को खराब तबीयत के चलते हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लगभग 11 दिन बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी और वह अपने घर पर ही इलाज करवा कर रहे हैं, ऐसे में उनके दोस्त उनके फैंस हर कोई एक्टर की तबीयत जानने के लिए बेताब है, एक्टर को डिस्चार्ज हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है, अब उनकी हेल्थ अपडेट सामने आई है, सोशल मीडिया पर लोग उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रहे हैं।