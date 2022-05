विद्या और कियारा से पहले इन एक्ट्रसेस की झोली में गिरा था मंजुलिका का रोल, इन वजहों से किया मना

हाल ही में फिल्म भूल भुलैया 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह फिल्म 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल है। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ फिल्में जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता भूल भुलैया उन्हीं फिल्मों में से एक थी। हांलाकि फिल्म का सीक्वल भी फैन्स को खूब पसंद आ रहा है।

Published: May 25, 2022 10:24:05 am

हालांकि सीक्वल में एक्टरों का फेरबदल किया गया है। भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमर की जगह कार्तिक आर्यन ने ले ली है तो वहीं मंजूलिका का रोल कियारा आडवाणी द्वारा निभाया जा रहा है, जबकि सपोर्टिंग रोल में तब्बू हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'भूल भुलैया' और 'भूल भुलैया 2' को कई एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट किया था, इसके बाद जाकर विद्या बालन और कियारा आडवाणी ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई।

actresses who said no for bhool bhulaiya and its sequel