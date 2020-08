सुशांत सिंह के मेंटल हेल्थ पर बोलने वालों पर भड़के अदनान सामी, कहा- इन लोगों को चाहिए फ्री पब्लिसिटी

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Bollywood actor Sushant Singh Rajput) मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे है। अभिनेता की मौत के मामले में रोजाना सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती (Sushant's girlfriend Rhea Chakraborty) सहित कई करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुसाइड के ढाई महीने बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) खाली हाथ है। अभिनेता के घरवालों और उनके फैंस को न्यास की आस है। सोशल मीडिया (social media) के जरिए असली कातिलों को सजा दिलाने की मांग कर रहे है। सुशांत सिंह केस को लेकर सिंगर अदनान सामी (Singer Adnan Sami) ने उन मनोचिकित्सकों पर कटाक्ष किया है जो अभिनेता के मानसिक स्वास्थ्य (mental health) का विश्लेषण कर रहे हैं। सिंगर सामी ने आरोप लगाया कि इस विषय पर बोलने वाला कोई भी मनोचिकित्सक केवल फ्री प्रचार (psychiatrist speaking on the subject only wants to campaign free) करना चाहता है। यह सुविधाजनक है क्योंकि सुशांत उनके दावों का खंडन करने के लिए नहीं हैं।

मुफ्त में पब्लिसिटी

सिंगर अदनान सामी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक साधारण प्वाइंट है। कई मनोचिकित्सक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना चाहते होंगे... क्योकिं वह मानसिक रोगी था। जैसे वह उनका मरीज था। यह उन मनोचिकितस्कों को मुफ्त में बड़ी पब्लिसिटी दिलाएगा। सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं, जो उनके दावों, चुनौतियों और बातों को खंडन कर सकें।'

तनाव और क्लॉस्टेरोफोबिया से जूझ रहे थे अभिनेता

अदनान सामी का ट्वीट उस वक्त सामने आया है जब लोग सुशांत सिंह के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि सुशांत सिंह तनाव और क्लॉस्टेरोफोबिया से जूझ रहे थे। वहीं, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने आरोप लगाया कि रिया बिना सुशांत की सहमति के उन्हें ड्रग्स दिया करती थीं और इसके बाद वह मनोचिकित्सक के पास लेकर जाती थीं।

A simple point. Today, many psychiatrists will be willing to say anything about #SSR - even that he was psychotic; that he was his patient etc as it wud provide that psychiatrist huge free publicity- SSR is NOT alive to refute, challenge or negate any claims..Convenient isn’t it?