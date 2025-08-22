37 साल की शादी के बाद सुनीता आहूजा ले सकती हैं गोविंदा से तलाक, लगाया था दूसरी औरत से अफेयर का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, जिसके बाद से दोनों जून से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुनीता लगातार कोर्ट में हाजिर हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब रहे हैं।

इससे पहले सुनीता ने अपने एक व्लॉग में तलाक की अफवाहों के बारे में बात की थी।

उन्होंने कहा था कि वह बचपन से महालक्ष्मी मंदिर जा रही हैं और उन्होंने माता से गोविंदा से शादी करने की प्रार्थना की थी और रोते हुए कहा था कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं, लेकिन जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी उनके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे मां काली नहीं बख्शेंगी।