37 साल की शादी के बाद सुनीता आहूजा ले सकती हैं गोविंदा से तलाक, लगाया था दूसरी औरत से अफेयर का आरोप

Govinda And Sunita Ahuja Divorce cases: 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। अब सुनीता ने गोविंदा पर 'प्यार-शादी में धोखा देने, दुख देने और अलग रहने' का आरोप लगाया है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक की मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, जिसके बाद से दोनों जून से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुनीता लगातार कोर्ट में हाजिर हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब रहे हैं।
इससे पहले सुनीता ने अपने एक व्लॉग में तलाक की अफवाहों के बारे में बात की थी।
उन्होंने कहा था कि वह बचपन से महालक्ष्मी मंदिर जा रही हैं और उन्होंने माता से गोविंदा से शादी करने की प्रार्थना की थी और रोते हुए कहा था कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं, लेकिन जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी उनके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे मां काली नहीं बख्शेंगी।
सुनीता का ये बयान उनके और गोविंदा के बीच चल रही मुश्किलों की ओर इशारा करता है। हालांकि अब तक गोविंदा की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस साल फरवरी में भी गोविंदा और सुनीता के अलग होने की खबरें आई थीं, जिसमें कहा गया था कि दोनों के बीच लगातार मतभेद और अलग जीवनशैली की वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है।