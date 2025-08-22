Patrika LogoSwitch to English

37 साल की शादी के बाद सुनीता आहूजा ले सकती हैं गोविंदा से तलाक, लगाया था दूसरी औरत से अफेयर का आरोप

Govinda And Sunita Ahuja Divorce cases: गोविंदा और सुनीता आहूजा की 37 साल पुरानी शादी अब टूटने के कगार पर है। सुनीता ने अभिनेता गोविंदा पर दूसरी महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाते हुए तलाक लेने का फैसला किया, तो आइए जाने क्या है माजरा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 22, 2025

गोविंदा और सुनीता आहूजा ( फोटो सोर्स: X)

Govinda And Sunita Ahuja Divorce cases: 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। अब सुनीता ने गोविंदा पर 'प्यार-शादी में धोखा देने, दुख देने और अलग रहने' का आरोप लगाया है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक की मांग की है।

37 साल की शादी के बाद एक्ट्रेस ले सकती हैं गोविंदा से तलाक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, जिसके बाद से दोनों जून से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुनीता लगातार कोर्ट में हाजिर हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब रहे हैं।
इससे पहले सुनीता ने अपने एक व्लॉग में तलाक की अफवाहों के बारे में बात की थी।
उन्होंने कहा था कि वह बचपन से महालक्ष्मी मंदिर जा रही हैं और उन्होंने माता से गोविंदा से शादी करने की प्रार्थना की थी और रोते हुए कहा था कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं, लेकिन जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी उनके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे मां काली नहीं बख्शेंगी।

Saaiyara को मिलेगी कड़ी चुनौती! Ek Deewane Ki Deewaniyat का टीजर देख फैंस बोले – ये तो मस्ट वॉच है
बॉलीवुड
Saaiyara को मिलेगी कड़ी चुनौती! Ek Deewane Ki Deewaniyat का टीजर देख फैंस बोले - ये तो मस्ट वॉच है

ऑफिशियल नोटिस

सुनीता का ये बयान उनके और गोविंदा के बीच चल रही मुश्किलों की ओर इशारा करता है। हालांकि अब तक गोविंदा की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस साल फरवरी में भी गोविंदा और सुनीता के अलग होने की खबरें आई थीं, जिसमें कहा गया था कि दोनों के बीच लगातार मतभेद और अलग जीवनशैली की वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है।

Published on:

22 Aug 2025 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 37 साल की शादी के बाद सुनीता आहूजा ले सकती हैं गोविंदा से तलाक, लगाया था दूसरी औरत से अफेयर का आरोप

