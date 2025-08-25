अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ बटोरने के बाद भारत में रिलीज होगी ‘जुगनुमा’, देखिए नया पोस्टर

Jugnuma: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'जुगनुमा', जिसने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर वाहवाही बटोरी है, अब भारत में भी रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ गई है।
तरण आदर्श ने भी इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज के बारे में बताया है। 'जुगनुमा' का निर्देशन राम रेड्डी ने किया है, जिन्हें उनकी कन्नड़ फिल्म 'थिथि' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पोस्टर में मनोज बाजपेयी अपने फिल्मी परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, और सभी खुश दिख रहे हैं।
फिल्म की कहानी 1980 के दशक पर आधारित है। मनोज बाजपेयी 'जुगनू महादेव' का किरदार निभा रहे हैं, जो रहस्यमय ढंग से जल रहे जंगलों की गुत्थी सुलझाते हैं। फिल्म में दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिद्धू और अवन पुकोट जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इसके साथ ही गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि वरुण ग्रोवर ने इसके संवाद लिखे हैं। फिल्म को Max Media, Sikhya Entertainment and और पर्सपेक्टिव प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है।
बता दें कि मनोज बाजपेयी की एक और फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें मनोज बाजपेयी फिर से एक पुलिस अफसर की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में उनके साथ जिम सर्भ, भालचंद्र कदम, सचिन खेडेकर और गिरिजा ओक जैसे कलाकार भी हैं।