अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ बटोरने के बाद भारत में रिलीज होगी ‘जुगनुमा’, देखिए नया पोस्टर

फिल्म की कहानी 1980 के दशक पर आधारित है। मनोज बाजपेयी 'जुगनू महादेव' का किरदार निभा रहे हैं, जो रहस्यमय ढंग से जल रहे जंगलों की गुत्थी सुलझाते हैं। फिल्म में दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिद्धू और अवन पुकोट जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इसके साथ ही गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि वरुण ग्रोवर ने इसके संवाद लिखे हैं। फिल्म को Max Media, Sikhya Entertainment and और पर्सपेक्टिव प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है।