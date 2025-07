Saiyaara एक्टर अहान पांडे की फोटो हुई वायरल, जानिए फोटो में दिख रही एक्ट्रेस से क्या था Ahaan का कनेक्शन

अहान पांडे की बात करें तो वे इन दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस श्रुति चौहान के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। श्रुति ने हाल ही में अहान की डेब्यू फिल्म की रिलीज पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की, जिससे इन चर्चाओं को और हवा मिल गई। श्रुति चौहान ने इंस्टाग्राम पर सिनेमाघर की स्क्रीन पर चल रही अहान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा,"To the boy who dreamed of this his entire life... I love you, I'm proud of you, I'm crying, I'm screaming... the world will finally know you and what you can do" श्रुति की इस पोस्ट को उनके फैंस और अहान के प्रशंसकों से खूब रिएक्शंस मिल रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हुई। दरअसल दोनो के इस पर रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन अहान पांडे और अभिनेत्री तारा सुतारिया का इस वायरल फोटो से फैंस काफी एक्साइटमेंट में है।